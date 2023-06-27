"путін — не злочинець": Орбан вразив новим виступом, дісталося і Україні

Орбан просуває кремлівські наративи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми абсурдними заявами на адресу України, заявив, що президент росії владимир путін не є військовим злочинцем, а Україна нібито більше не може вважатися суверенною державою, оскільки перебуває під впливом США.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Bild.

Орбана запитали чи заарештувала б Угорщина путіна у разі його візиту до країни відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду. На що він відповів, що президент рф поки не планує приїжджати до Угорщини, тому про це можна говорити лише гіпотетично. Тоді йому поставили уточнююче питання, чи вважає він сам путіна військовим злочинцем.

"Ні, не для мене", — відповів він.

Орбан вважає, що говорити про військові злочини зараз — "безглуздо".

"Якщо ми хочемо перемир’я та переговорів, ми повинні переконати учасників конфлікту сісти за стіл. А сказати їм "іди, сідай, ми вас заарештуємо", було б не дуже добре. Тому ми можемо говорити про ці правові та кримінальні наслідки лише після укладання миру або умовного миру. Абсолютно безглуздо зараз про це говорити", — наголосив він.

Друг путіна також заявив, що вважає перемогу України у цій війні неможливою, тому що "в Україні закінчаться солдати швидше, ніж у росії, і це врешті-решт вирішить". На його думку, підтримка України Заходом нібито провалилася.

"Я не хочу впливати на українців, але я завжди виступаю за мир. Інакше вони втратять величезну кількість грошей і життів, будуть великі руйнування. Світ зараз є єдиним рішенням. А світ вимагає негайного припинення вогню", – просуває Орбан кремлівські тези.

Він додав, що Україна більше не може вважатися суверенною державою.

"Справді важливо те, чого хоче американський народ. Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що їх підтримує Захід. Тому якщо американці вирішать, що вони хочуть миру, то світ буде", – заявив Орбан.

Як розповідав "Телеграф", Орбан регулярно робить абсурдні і вигідні кремлю заяви з приводу війни в Україні і регулярно просуває ідею, що Україна не зможе перемогти росію, що напала на неї.