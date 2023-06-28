Заяви про несуверенну державу, крадіжка полонених. ТОП-10 дивних кроків Угорщини за рік

Заяви Орбана часто перегукуються з наративами російської пропаганди

Днями українці обурилися новою скандальною заявою з уст прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Представник сусідньої країни найшов найкращий час (півтора роки кривавої війни), аби в інтерв’ю виданню Bild висловити свою "цінну" думку, що Україна — більше не суверенна держава:

"Справді важливо те, що хочуть робити американці. Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде", — сказав Орбан.

Це не єдиний такий "дружній" крок з боку угорців у важкі для України часи — країна постійно підігрує росіянам словами і вчинками. "Телеграф" зібрав ТОП-5 найгучніших випадків, коли Угорщина пробила дно:

Викрадення українських полонених

росія 8 червня передала Угорщині групу з 11 військовополонених закарпатців за спиною України, жодним чином не повідомляючи про це ні нашу державу, ні рідних, фактично, просто поцупивши цілий автобус людей. Відбувалося це за посередництва російської православної церкви та її патріарха Кіріла.

Імена одинадцяти закарпатців довелося встановлювати самостійно, бо даними Угорщина не поділилася

Понад тиждень українська влада не могла підтвердити чи спростувати факт вивезення полонених на територію Угорщини. Бо та не давала прямих відповідей. Далі від заступника прем'єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна пролунало, що "українці зобов’язані РПЦ (!) своєю свободою".

А зустрічі з родичами були дозволені лише лімітовані та не у місцях утримання. При цьому інформацію про імена та прізвища цих полонених було отримано не в результаті офіційних перемовин: це були оперативні відомості.

Цим кроком Угорщина здивувала навіть Євросоюз. Єврокомісія вимагала пояснень деталей та участі у звільненні українських громадян, а також комунікацію держави з цього питання українською владою.

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець вважав, що метою Угорщини у цій справі було підігравання росіянам. Показати, що, мовляв, росіяни готові повертати Угорщині громадян України.

З'являлися і дані, що Угорщина планувала провести провокативну пресконференцію з полоненими. Аби ті розкритикували командування ЗСУ та подякували РПЦ.

Блокування допомоги та санкцій

З початку російського вторгнення в Україну Будапешт регулярно блокує санкції ЄС проти росії та допомогу України. Причини постійно змінюються, але заяви Угорщини часто виступають за дружні стосунки з росією. У червні минулого року уряд Орбана погрожував накласти вето на ухвалення 6-го пакета санкцій проти рф і вимагав виключити патріарха Кіріла з підсанкційного списку ЄС.

Зараз Будапешт ставить палки у колеса виділенню нового траншу військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, передає Reuters. Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто каже, що Угорщина блокує допомогу, бо в 11-му пакеті санкцій Євросоюзу проти рф є угорський банк OTP. Його туди внесло українське Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) як "спонсора війни" через рішення банку продовжувати діяльність в росії та фактичним визнанням установою так званих Донецької та Луганської "народних республік". Сійярто вимагає виключити банк зі списку і тоді допомогу розблокують.

Ролик про війну в Україні без Криму

Уряд Угорщини на початку червня на своєму YouTube-каналі випустив відеоролик під назвою "Настав час для миру" з картою, на якій анексований росією Крим не позначений як частина України.

Спочатку угорці зобразили Україну без Криму, але змушені були домалювати півострів потім

У відео угорці демонструють кадри руйнувань, а голос за кадром розповідає, що це можна зупинити тільки за допомогою "припинення вогню" і закликає сісти за стіл переговорів. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке позначення Криму суперечить офіційній позиції Угорщини, а тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш.

Після цього уряд Угорщини опублікував новий ролик про війну в Україні, "повернувши" окупований Крим до складу країни.

Орбан закликав не допустити контрнаступу ЗСУ

На початку червня 2023 року Орбан в ефірі радіо Kossuth закликав не допустити контрнаступу української армії. Свою думку він аргументував нібито страхом за життя українців, мовляв, вони можуть потрапити у "криваву бійню" тому, що "сторона, що наступає, зазнає більших втрат, ніж та, яка обороняється", додавши, що "Київ може втратити більше військових, ніж москва". Натомість угорський прем'єр заговорив про мирні переговори з рф.

Віктор Орбан

"Перш ніж українці почнуть контратаку, ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб досягти припинення вогню та початку мирних переговорів", – сказав Орбан.

На це в Україні відреагували різко: радник глави ОП Михайло Подоляк назвав позицію абсурдною та порадив Орбану подзвонити своєму другу путіну:

"Якщо прем’єр-міністр Угорщини справді турбується про втрати – нехай подзвонить своєму "другу путіну" і попросить, щоб російські збройні формування вийшли за межі міжнародно визнаних кордонів України. І тоді війна буде закінчена. Більше ніяких втрат та смертей", — писав Подоляк.

Торгівля з росіянами та поїздки у москву

Будапешт укладає нові газові домовленості із рф, поки ЄС намагається позбавити москву коштів на продовження вторгнення. Угорщина продовжує імпортувати російську сиру нафту нафтопроводом "Дружба" — при тому, що для решти країн ЄС діє ембарго.

А голова МЗС Угорщини Петер Сійярто 11 квітня 2023 року їздив у москву, де зустрічався з сергієм лавровим та обговорив із віцепрем'єр-міністром рф Олександром Новаком постачання газу газопроводом "Турецький потік" і нафти — нафтопроводом "Дружба". І це був його третій візит у російську столицю від початку кривавої війни.

Сійярто у москві

Під час візиту до країни-агресора Сійярто розповідав, що Європа вижила з точки зору енергозабезпечення завдяки надзвичайно м’якій минулій зимі.

Абсурдні заяви проти вступу України до НАТО

У квітні генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ та заявив, що майбутнє України в НАТО. Проте вже наступного дня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генерального секретаря — у своєму Twitter очільник угорського уряду поширив публікацію Politico, де цитуються слова Столтенберга, написавши: "Що?!".

А ще за три дні віцеспікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО можливий тільки після того, як росія підпише документ, яким підтвердить свою згоду на це. Це дивна заява, адже рішення з цього питання ухвалюються членами Альянсу, а не третіми сторонами.

Залякування ядерною війною через допомогу Україні

2 квітня лідер фракції угорської провладної партії "Фідес" Мате Кошич заявив, що країни Європи перебувають за крок від того, щоб безпосередньо втрутитися у російсько-українську війну. Якщо це станеться, світові загрожуватиме ядерна війна.

"Чим більше країн втягується у війну в Україні, то швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна. Ми перебуваємо за крок від того, щоб західноєвропейські країни чи країни на захід від місця конфлікту відправили війська в Україну, а це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати", — сказав політик та засудив західні країни за відправлення дедалі потужнішої зброї Україні.

Розмови про мир у Мінську

13 лютого 2023 глава МЗС Угорщини Петер Сійярто приїхав у Мінськ для переговорів "про мир" в Україні. Мовляв, війна стає "жорстокішою" і внаслідок бойових дій гине все більше людей, а врятувати їхні життя можна "тільки з миром". А після цього видав заяву, що президенти США та росії "могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили одне з одним".

Згодом в МЗС Україні відповіли, що Угорщина не в тій позиції, аби вирішувати про переговори України.

"Угорський міністр закордонних справ міг би надати набагато більшу послугу людству, якби перестав підігравати росії", — заявив спікер зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Орбан-протестувальник

Віктор Орбан на саміті ЄС у лютому 2023 року вирішив своїм виглядом продемонструвати невдоволення президентом України. Про це можна судити за його виразом обличчя, окрім того, він став єдиним, хто демонстративно не став аплодувати президенту Зеленському.

Під час фотосесії на саміті ЄС Орбан єдиний із присутніх не виявляв жодних емоцій, що можна помітити на груповому фото.

Дезінформаційна кампанія проти України

У січні 2023 року Центр протидії дезінформації при РНБО України зловив угорські медіа на дезінформаційній кампанії з дискредитації України та ЗСУ. Так, видання, PestiSracok зняло "репортаж" під заголовком: "Чоловіків на Закарпатті зганяють, як худобу".

У січні угорці поширювали фейки про знищення нацменшин

Обличчя на відео приховали, а голоси змінили. Емоційна складова та оцінювальні судження в сюжеті заміняють фактаж, фотографії з Ужгорода видають за фотографії із Берегова, через те що останнє є найбільш угорським містом Закарпаття і це має підтвердити наратив авторів сюжету про масову мобілізацію угорців.

Маніпуляцію підхоплюють інші угорські видання: Origo, Sonline, Promenad24, Magyar Nemzet, Mandiner. А за ними й російські ЗМІ. Ужгородське видання karpathir.com, що фінансується фундацією фундація Magyar Szív – Magyar Szó, поширило низку фейків угорською. Основний їх наратив: українці, прикриваючись війною, намагаються вирішити проблеми з угорською спільнотою, відправивши її представників на смерть.

Паралельно держсекретар Угорщини з національної політики Тамаш Менцер звинуватив українську владу в тому, що вона, нібито, не припиняла антиугорських акцій на Закарпатті, які не дозволять Україні стати членом Європейського союзу. Заяви Сійярто та Менцера широко розійшлися не лише угорськими, але й російськими ЗМІ.

Раніше "Телеграф" пояснював, що не так з ідеєю вирішення "угорського питання" шляхом великого переселення українців на Закарпаття.