Скандал із полоненими українцями в Угорщині: кількох уже вдалося повернути

Україна працює над тим, щоб повернути додому решту своїх громадян

Трьох українських полонених, яких росія передала Угорщині, вдалося повернути додому. Нині вони вже в Україні та ними займаються фахівці.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, повернення військовополонених стало можливим за сприяння посольства України в Будапешті.

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, щоб повернути додому решту вивезених з росії в Угорщину українських захисників", — написав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що 9 червня стало відомо про намір російської православної церкви передати Угорщині 11 полонених українців. Як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, влада Угорщини не має жодного відношення до визволення полонених. Цим займалися релігійні організації та церква.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські військовополонені в Угорщині перебувають у повній ізоляції. Їм заборонено вільно пересуватися та спілкуватися з близькими без нагляду.