Скандал с пленными украинцами в Венгрии: нескольких уже удалось вернуть

Украина работает над тем, чтобы вернуть домой остальных своих граждан

Троих украинских пленных, которых россия передала Венгрии, удалось вернуть домой. Сейчас они уже в Украине и ими занимаются специалисты.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, возвращение военнопленных стало возможно при содействии посольства Украины в Будапеште.

"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из россии в Венгрию украинских защитников", — написал Олег Николенко.

Напомним, что 9 июня стало известно о намерении российской православной церкви передать Венгрии 11 пленных украинцев. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, власти Венгрии не имеют никакого отношения к вызволению пленных. Этим занимались религиозные организации и церковь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские военнопленные в Венгрии находятся в полной изоляции. Им запрещено свободно передвигаться и общаться с близкими без надзора.