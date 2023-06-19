Пленные украинцы, которых выдали Венгрии, сидят там в изоляции: МИД ошеломил подробностями

Фактически военнопленные содержатся в изоляции и не имеют доступа к открытым источникам информации

Попытки украинских дипломатов связаться с военнопленными, которые без договоренностей были переданы Русской православной церковью Венгрии, оказались безуспешными. Министерство иностранных дел Украины требует допустить к ним украинского консула.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, МИД, Координационный штаб по обращению с военнопленными и другие причастные органы Украины продолжают делать все возможное, чтобы вернуть домой одиннадцать украинских военнопленных. Ранее РПЦ без согласования с украинской стороной вывезла их из россии и передала Венгрии.

Исходя из заявлений родственников некоторых из этих военнопленных, заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности.

"Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины. Попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами, к сожалению, игнорируются", — отметил Николенко.

Эти действия со стороны Будапешта ставят под вопрос задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Пресс-секретарь подчеркнул, что они могут также квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Министерство иностранных дел Украины вновь обратилось к Венгрии и потребовало немедленно допустить украинского консула к военнопленным для оценки их психологического и физического состояния и чтобы предоставить им срочную консульскую помощь.

Напомним, ранее офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай объяснил "Телеграфу", в чем заключался план кремля с передачей украинских военнопленных Венгрии.