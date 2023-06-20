Скандал с украинскими пленными в Венгрии: у Орбана выдали странную реакцию

Будапешт якобы не участвовал в переговорах между церковью и религиозными организациями насчет передачи военнопленных

Венгрия заявляет, что к передаче им россией 11 украинских военнопленных она не имеет никакого отношения. Переговоры о перемещении воинов якобы велись без ведома Будапешта.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на дебатах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, отвечая на вопрос об украинских пленных от представителя Украины Юрия Камельчука, пишет Index.

"Относительно 11 военнопленных — думаю это хорошие новости, они свободны. Имелись переговоры между церковью и религиозными организациями. Государство Венгрия абсолютно не вовлечено", — сказал он.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что передача пленных состоялась после "консультаций между церковными и религиозными организациями". Венгерская сторона не была привлечена к этим переговорам.

"На основании этого соглашения эти люди были освобождены, и они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать, что хотят, если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это делать свободно. Я могу вам это гарантировать", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал ужасные подробности нахождения украинских пленных в Венгрии. Во-первых, они находятся в изоляции и ее имеют доступа к открытым источникам информации, а во вторых — эти люди не могут свободно общаться с родными наедине.