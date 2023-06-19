Полонені українці, яких видали Угорщині, сидять там в ізоляції: МЗС приголомшило подробицями

Фактично військовополонені перебувають в ізоляції та не мають доступу до відкритих джерел інформації

Спроби українських дипломатів зв’язатися з військовополоненими, які без домовленостей були передані Російською православною церквою Угорщині, виявилися безуспішними. Міністерство закордонних справ України вимагає допустити до них українського консула.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, МЗС, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими та інші причетні органи України продовжують робити все можливе, щоб повернути додому одинадцять українських військовополонених. Раніше РПЦ без погодження з українською стороною вивезла їх із росії та передала Угорщині.

Виходячи із заяв родичів деяких із цих військовополонених, запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

"Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування з рідними відбувається у присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України. Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорською владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються", — зазначив Ніколенко.

Ці дії з боку Будапешта порушують питання задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Прессекретар наголосив, що вони можуть також кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Міністерство закордонних справ України знову звернулося до Угорщини й вимагало негайно допустити українського консула до військовополонених для оцінки їхнього психологічного та фізичного стану та щоб надати їм термінову консульську допомогу.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай пояснив "Телеграфу", у чому полягав план кремля з передачею українських військовополонених Угорщині.