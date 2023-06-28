Заявления о несуверенном государстве, воровство пленных. ТОП-10 странных шагов Венгрии за год

Заявления Орбана часто перекликаются с нарративами российской пропаганды

На днях украинцы возмутились новым скандальным заявлением из уст премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Представитель соседней страны нашел лучшее время (полтора года кровавой войны), чтобы в интервью изданию Bild высказать свое "ценное" мнение, что Украина — больше не суверенное государство.

"Действительно важно то, что хотят делать американцы. Украина больше не суверенное государство. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы их поддерживаем на Западе. Так что если американцы решат, что хотят мира, мир будет", — сказал Орбан.

Это не единственный такой "дружественный" шаг со стороны венгров в трудные для Украины времена — страна постоянно подыгрывает россиянам словами и поступками. "Телеграф" собрал ТОП-5 самых громких случаев, когда Венгрия пробила дно:

Кража украинских пленных

россия 8 июня передала Венгрии группу из 11 военнопленных закарпатцев за спиной Украины, никоим образом не сообщая об этом ни нашему государству, ни родным, фактически, просто своровав целый автобус людей. Происходило это при посредничестве русской православной церкви и патриарха Кирилла.

Имена одиннадцати закарпатцев пришлось устанавливать самостоятельно, потому что данным Венгрия не поделилась

Больше недели украинские власти не могли подтвердить или опровергнуть факт вывоза пленных на территорию Венгрии. Ибо та не давала прямых ответов. Далее от заместителя премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена прозвучало, что "украинцы обязаны РПЦ (!) своей свободой".

А встречи с родственниками были разрешены только лимитированные и не в местах содержания. При этом информация об именах и фамилиях этих пленных была получена не в результате официальных переговоров: это были оперативные сведения.

Этим шагом Венгрия удивила даже Евросоюз. Еврокомиссия требовала объяснения деталей и участия в увольнении украинских граждан, а также коммуникацию государства по этому вопросу украинскими властями.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец считал, что целью Венгрии по этому делу было подыгрывание россиянам. Показать, что мол, россияне готовы возвращать Венгрии граждан Украины.

Появлялись и данные, что Венгрия планировала провести провокационную пресс-конференцию с пленными. Чтобы те раскритиковали командование ВСУ и поблагодарили РПЦ.

Блокировка помощи и санкций

С начала российского вторжения в Украину Будапешт регулярно блокирует санкции ЕС против россии и помощь Украины. Причины постоянно меняются, но заявления Венгрии часто выступают за дружеские отношения с россией. В июне прошлого года правительство Орбана угрожал наложить вето на принятие 6-го пакета санкций против России и требовало исключить патриарха Кирилла из подсанкционного списка ЕС.

Сейчас Будапешт ставит палки в колеса выделению нового транша военной помощи Украине на 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, передает Reuters. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорит, что Венгрия блокирует помощь, потому что в 11-м пакете санкций Евросоюза против россии есть венгерский банк OTP. Его туда внесло украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) как "спонсора войны" через решение банка продолжать деятельность в россии и фактическим признанием учреждением так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Сийярто требует исключить банк из списка, и тогда помощь разблокируют.

Ролик о войне в Украине без Крыма

Правительство Венгрии в начале июня на своем YouTube-канале выпустило видеоролик под названием "Настало время для мира" с картой, на которой аннексированный россией Крым не обозначен как часть Украины.

Сначала венгры изобразили Украину без Крыма, но вынуждены были дорисовать полуостров.

В видео венгры демонстрируют кадры разрушений, а голос за кадром рассказывает, что это можно остановить только с помощью "остановки огня" и призывает сесть за стол переговоров. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое обозначение Крыма противоречит официальной позиции Венгрии, а временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш.

После этого правительство Венгрии опубликовало новый ролик о войне в Украине, "вернув" оккупированный Крым в состав страны.

Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

В начале июня 2023 года Орбан в эфире радио Kossuth призвал не допустить контрнаступления украинской армии. Свое мнение он аргументировал якобы страхом за жизнь украинцев, мол, они могут попасть в "кровавую бойню" потому, что "наступающая сторона терпит большие потери, чем обороняющаяся", добавив, что "Киев может потерять больше военных, чем москва". Венгерский премьер заговорил о мирных переговорах с рф.

Виктор Орбан

"Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров", – сказал Орбан.

На это в Украине отреагировали резко: советник главы ОП Михаил Подоляк назвал позицию абсурдной и посоветовал Орбану позвонить своему другу пути:

"Если премьер-министр Венгрии действительно беспокоится о потерях — пусть позвонит своему "второму пути" и попросит, чтобы российские вооруженные формирования вышли за пределы международно признанных границ Украины. И тогда война будет закончена. Больше никаких потерь и смертей", — писал Подоляк.

Торговля с россиянами и поездки в москву

Будапешт заключает новые газовые договоренности из россии, пока ЕС пытается лишить москву средств на продолжение вторжения. Венгрия продолжает импортировать российскую сырую нефть по нефтепроводу "Дружба" — при том, что для остальных стран ЕС действует эмбарго.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 апреля 2023 года ездил в москву, где встречался с сергеем лавровым и обсудил с вице-премьер-министром россии Александром Новаком поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" и нефти — по нефтепроводу "Дружба". Это был его третий визит в российскую столицу с начала кровавой войны.

Сиерто в москве

Во время визита в страну-агрессора Сийярто рассказывал, что Европа выжила с точки зрения энергообеспечения благодаря очень мягкой прошлой зиме.

Абсурдные заявления против вступления Украины в НАТО

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и заявил, что будущее Украины у НАТО. Однако уже на следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генерального секретаря – в своем Twitter глава венгерского правительства распространил публикацию Politico, где цитируются слова Столтенберга, написав: "Что?!".

А еще через три дня вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО возможно только после того, как россия подпишет документ, которым подтвердит свое согласие на это. Это странное заявление, ведь решения по этому вопросу принимаются членами Альянса, а не третьими сторонами.

Устрашение ядерной войной через помощь Украине

2 апреля лидер фракции венгерской провластной партии "Фидес" Мате Кошич заявил, что страны Европы находятся в шаге от того, чтобы напрямую вмешаться в российско-украинскую войну. Если это произойдет, миру будет угрожать ядерная война.

"Чем больше стран втягивается в войну в Украине, тем быстрее мы двигаемся к мировой войне. А если будет мировая война, то это будет ядерная война. Мы находимся в шаге от того, чтобы западноевропейские страны или страны к западу от места конфликта отправили войска в Украину, а это именно то, чего, по нашему мнению, следует избегать", — сказал политик и осудил западные страны за отправление все более мощного оружия Украине.

Разговоры о мире в Минске

13 февраля 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто приехал в Минск для переговоров "о мире" в Украине. Мол, война становится "жесточе" и в результате боевых действий гибнет все больше людей, а спасти их жизнь можно "только с миром". А после этого выдал заявление, что президенты США и россии "могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы поговорили друг с другом".

Впоследствии в МИДе Украины ответили, что Венгрия не в той позиции, чтобы решать о переговорах Украины.

"Венгерский министр иностранных дел мог бы предоставить гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать россии", — заявил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Орбан протестующий

Виктор Орбан на саммите ЕС в феврале 2023 решил своим видом продемонстрировать недовольство президентом Украины. Об этом можно судить по его выражению лица, кроме того, он стал единственным, кто демонстративно не стал аплодировать президенту Зеленскому.

Во время фотосессии на саммите ЕС Орбан единственный из присутствующих не проявлял никаких эмоций, которые можно заметить на групповом фото.

Дезинформационная кампания против Украины

В январе 2023 года Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины поймал венгерские медиа на дезинформационной кампании по дискредитации Украины и ВСУ. Так, издание PestiSracok сняло "репортаж" под заголовком: "Мужчин на Закарпатье сгоняют, как скот".

В январе венгры распространяли фейки об уничтожении нацменьшинств

Лицо на видео скрыли, а голоса сменили. Эмоциональная составляющая и оценочные суждения в сюжете заменяют фактаж, фотографии из Ужгорода выдают за фотографии из Берегово, потому что последний является самым венгерским городом Закарпатья и это должно подтвердить нарратив авторов сюжета о массовой мобилизации венгров.

Манипуляцию подхватывают другие венгерские издания: Origo, Sonline, Promenad24, Magyar Nemzet, Mandiner. А за ними и российские СМИ. Ужгородское издание karpathir.com, финансируемое фондом Фонд Magyar Szív – Magyar Szó, распространило ряд фейков на венгерском. Основной их нарратив: украинцы, прикрываясь войной, пытаются решить проблемы с венгерским сообществом, отправив его представителей насмерть.

Параллельно госсекретарь Венгрии по национальной политике Тамаш Менцер обвинил украинские власти в том, что они якобы не прекращали антивенгерские акции на Закарпатье, которые не позволят Украине стать членом Европейского союза. Заявления Сийярто и Менцера широко разошлись не только венгерскими, но и российскими СМИ.

Ранее "Телеграф" объяснял, что не столько с идеей решения "венгерского вопроса" путем большого переселения украинцев в Закарпатье.