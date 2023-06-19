Подыгрывают россиянам? Зачем Венгрия устроила шоу с украинскими пленными

Как военные попали из России в Венгрию — загадка

Венгрия, которая вывезла 11 военнопленных украинцев из россии и вплела в эту историю путинскую РПЦ, удивила даже Евросоюз. Причем настолько, что Еврокомиссия требует объяснения деталей и участия в увольнении украинских граждан, а также коммуникацию государства по этому вопросу украинскими властями.

Как такое вообще могло случиться

8 июня пропагандистские российские медиа и сайт РПЦ сообщили, что при посредничестве российской православной церкви и патриарха Кирилла по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы закарпатцев.

Но больше недели украинские власти не могли подтвердить или опровергнуть факт вывоза пленных на территорию Венгрии. Ибо та не давала прямых ответов. Далее от заместителя премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена прозвучало подтверждение, что россияне действительно передали им военных. Более того, Шемьен сказал, что "украинцы обязаны РПЦ (!) своей свободой".

Встречи с родственниками разрешены только лимитированные и не в местах содержания. При этом об условиях содержания пленных ничего не известно, сообщил в комментарии "Суспільному" советник Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин.

"Встречи с родственниками проходят следующим образом. они приезжают — на территории Венгрии селят в какой-то гостинице или хостеле, затем забирают и везут в какое-то место, и туда также привозят ребят. То есть родственники не посещают места содержания, а их привозят и буквально час, максимум две, общаются", — объяснил Ангелин.

Родственникам ничего не говорят о перспективах возвращения, а информация об именах и фамилиях этих пленных была получена не в результате официальных переговоров: это были оперативные сведения.

Он считает, что государство должно вмешаться и принять какие-то меры, и должно вообще понять, на каких основаниях людей передали, и на каких основаниях людей принимают другие страны. Это ведь первый известный случай, что передают наших военнослужащих.

Реакция

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что целью Венгрии по этому делу является подыгрывание россиянам, об этом он говорил в комментарии в эфире единого телемарафона "Показать, что, мол, россияне готовы возвращать Венгрии граждан Украины", пояснил Лубинец.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что это следует приравнять к захвату заложников, заявил он в своем YouTube-канале. Важной деталью является то, что в публичном доступе нет объяснения, каким образом она смогла это сделать.

"Представьте, сколько суток они уже содержат наших пленных. И официально не признают этого. На сегодня установлены фамилии и маршруты их перемещения в Венгрию. Вот интересно, как они туда их завезли. Венгрия не имеет выхода к морю. Интересно было бы узнать", – заявил Жданов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео с призывами к миру с картой Украины, на которой Крым не является частью нашей страны.