Венгрия забрала плененных россией украинцев: Еврокомиссия требует объяснений от Будапешта

Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных

На скандал с обменом пленным без ведома Украины обратили внимание в Евросоюзе. Там потребовали от Венгрии объяснится.

Об этом сообщает "Delfi", ссылаясь на ответ Еврокомиссии по заявлению МИДа Украины о том, что Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых вывезла из рф, и не допускает к ним украинских дипломатов.

Так, по словам пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, Венгрия, которая без ведома Украины обменяла нескольких военнопленных украинцев у рф, должна объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, а также коммуникацию государства по этому вопросу с украинскими властями.

"россия должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизнь опасности. Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых россией в качестве военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", — сказал Стано.

Напомним, что россияне выдали Венгрии украинских военнопленных венгерского происхождения. Это подтвердили венгерские власти.