Хайп или лайфхак? Что не так с идеей решения "венгерского вопроса" путем большого переселения украинцев в Закарпатье

Украине не стоит переживать из-за искусственно созданной "венгерской проблемы"

Правительство Венгрии, которая до сих пор остается одной из немногих союзных стран для рф, неоднократно разыгрывало карту "венгерского вопроса" на Закарпатье для раздувания политических интриг. В прошлый раз в Офисе премьера Венгрии Виктора Орбана намекнули, что будут блокировать нашу евроинтеграцию, пока Украина не внесет изменения в закон об образовании, который якобы ограничивает использование венгерского языка в регионе, пишет Telex.

В ответ на очередные упреки Будапешта о "притеснениях" закарпатских венгров журналист и политический обозреватель Денис Казанский предложил увеличить количество этнических украинцев, проживающих на территории региона, путем переселения военных и гражданских с востока и юга страны, потерявших жилье из-за войны, чтобы процент венгров среди местного населения значительно снизился и уже не мог быть поводом для спекуляций по теме дискриминации нацменьшинств.

"Телеграф" выяснял, что на самом деле стоит за венгерскими претензиями к Украине, и почему идея "большого переселения" в Закарпатье — скорее популизм, чем реальный механизм решения "проблемы".

Проблема, которой не существует

Венгрия упорно проводит антиукраинскую политику, блокируя буквально каждое решение, направленное на поддержку нашего государства. Так, только за последние несколько дней официальный Будапешт выступил против выделения Украине транша военной помощи от ЕС, потребовал продления запрета на импорт украинского зерна в Венгрию, а также саботирует евроинтеграцию Украины, придумывая новые причины для затягивания этого процесса.

Одной из таких причин является якобы несоответствие украинского законодательства в части обеспечения прав нацменьшинств стандартам ЕС. В частности, Будапешт требует предоставить больше возможностей этническим венграм, проживающим на территории Закарпатья, введя в регионе образование не только на украинском, но и на венгерском языке.

На самом же деле все "притеснения" венгров на Закарпатье существуют исключительно в риторике официального Будапешта, уверяет офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай, выросший в семье выходцев из этого региона. По его словам, венгерское правительство пытается усиливать свое влияние на этой территории путем незаконной выдачи паспортов и навязывания венгерского языка даже в детсадах (например, в обмен на финансирование ремонта учебного заведения).

В свою очередь россия неоднократно разыгрывала "венгерскую карту", чтобы блокировать саммиты, посвященные помощи Украины и ветировать решения, направленные на ее поддержку. Кроме того, подобные вбросы в информационное пространство направлены на создание напряжения между странами-членами НАТО и лишение Альянса консенсуса в принципиально важных для Украины решениях.

"Я прекрасно знаю ситуацию изнутри. На Закарпатье спокойно уживаются представители разных национальностей и религий — в одном селе могут действовать пять церквей разных конфессий и это не вызывает никаких недоразумений. В некоторых пограничных населенных пунктах процент венгерского населения действительно значительный – в местных ресторанах не только готовят национальные венгерские блюда, но и предлагают меню на венгерском языке, при этом сами закарпатцы охотно отдыхают в этих местах и не испытывают никакой угрозы. Кроме того, на Закарпатье давно действуют программы по строительству жилья, в том числе — модульного, для переселенцев из других регионов. Строительство идет очень активно, под него задействуют большие территории, поэтому говорить о нехватке украинцев в Закарпатье — значит, не понимать реального положения дел", — говорит Мирослав Гай в комментарии "Телеграфу".

По словам военного, вопрос т.н. "дискриминации" венгров искусственно создан и педалируется исключительно в политических целях: для шантажа, провокаций и дискредитации Украины. Известно немало случаев, когда подкупленные агенты рф устраивали информационно-психологические операции, в ходе которых в Закарпатье уничтожали венгерскую символику и памятники, актам вандализма подвергались кладбища и культурные центры. Результаты этих акций снимались и вбрасывались в информационное пространство накануне принятия важных для Украины решений. К примеру, проведения саммита "НАТО+Украина".

Мирослав Гай уверен: согласно планам российского Генштаба, после уничтожения украинской государственности наша страна должна быть расчленена – ее восточная, южная и северная часть должны отойти россии, а западные регионы разделены между Польшей и Венгрией.

Стоит отметить, что подобные нарративы, судя по всему, действительно продвигаются кремлем в венгерском правительстве, и подтверждением этому служит недавнее скандальное заявление Виктора Орбана в эфире радио Kossuth. Правда, слова политика оказались настолько провокационными, что редакторам пришлось вырезать их из окончательной записи, пишет Media1.

"Потери украинцев — это наши потери… Там живут и венгры, часть Украины — это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", — сказал Орбан.

Решение, не имеющее смысла

Несмотря на понимание того, что "венгерский вопрос" на Закарпатье искусственно создан и намеренно растиражирован, опасения реакции коллективного Запада на упреки Виктора Орбана толкают украинцев на поиск решений для несуществующей проблемы. Правда, некоторые из них напоминают метод борьбы с кражами в автобусах путем ликвидации автобусов.

В частности, журналист и политический обозреватель Денис Казанский предложил увеличить численность населения в Закарпатье за счет этнических украинцев из числа переселенцев и военных. Таким образом, процент венгров в регионе уменьшится до такого, который не предусматривает никаких преференций для нацменьшинства.

Следует отметить, что данная идея вызвала резонанс в обществе. Пост Казанского получил тысячи лайков и сотни одобрительных комментариев, однако были и те, кто обвинил автора в призывах к "культурному и демографическому этноциду". Так, крымскотатарский журналист и общественный активист Осман Пашаев на своей странице в Facebook назвал такой подход к решению проблемы "сталинским рецептом".

Дистанцируясь от морально-этического аспекта предложения Дениса Казанского, подобная инициатива выглядит скорее как попытка привлечь к себе внимание общества, чем реальным стремлением решить проблему, считает эксперт в области политологии и социологии Владимир Цибулько.

По словам политика, в Закарпатье есть только два района компактного проживания венгров ( Береговский и Ужгородский районы, – прим. ред.), а в целом в регионе представители этого нацменьшинства составляют менее четверти населения. Более того, кроме венгров и украинцев на этой территории также проживают румыны, чехи, словаки и выходцы из других стран.

"Нам не нужно прибегать к подобным методам. Гораздо эффективнее было бы "зеркалить" упреки Венгрии. Например, требовать от Будапешта создания инфраструктуры для украинского меньшинства, ведь у украинцев в Венгрии и в помине нет того, что имеют венгры на Закарпатье. Кроме того, Следует напомнить о роли Венгрии во Второй мировой войне, в частности, осуществление террора украинского населения на Черниговщине. Еще одно "наследие" Венгрии – мадьяризация украинцев-русинов. В Украине нет мадьяр, которые изменили национальность и вероисповедание, а в Венгрии так называемых "мадяронов" сотни тысяч", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Опасаться влияния венгерского правительства на процесс евроинтеграции Украины тоже не следует, уверен Владимир Цыбулько. Дискредитируя Украину, Будапешт шантажирует Брюссель, вводящий против него достаточно жесткие санкции, в том числе с помощью Украины.

"Причиной давления Европы на Венгрию является так называемая "регулируемая" или ограниченная электоральная демократия, не соответствующая стандартам ЕС. Противники быстрого вступления Украины в Евросоюз апеллируют к тому, что в ЕС мы станем "второй Венгрией", которая будет пренебрегать установленными правилами и нарушать порядок. Будапешт разыгрывает этот сценарий, чтобы заставить Брюссель снять с него санкции", — объясняет политолог.

Но, несмотря на все попытки Венгрии вставить палки в колеса Украины, преследуя шкурные интересы и подмахивая россии, поддаваться на провокации и шантаж правительства Орбана нам не следует. По словам Владимира Цыбулько, в отличие от НАТО, где консенсус имеет ключевое значение, в Евросоюзе политический вес Венгрии довольно сомнительный. Следовательно, лучшим выходом для Украины станет улучшение внутреннего климата без компромиссов с совестью и демонстрация безосновательности критики наших врагов.