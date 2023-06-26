Украинский блоггер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский рассказал, как можно решить проблему закарпатских венгров

Власти Венгрии в очередной раз заявили, что будут блокировать евроинтеграцию Украины, пока не будет решена проблема закарпатских венгров.

Что ж, если они так настаивают на этом, предлагаю наконец-то действительно взяться за решение этой проблемы. Сейчас для этого как раз хорошая возможность.

Решение действительно очевидно – на Закарпатье необходимо развернуть строительство жилья для военных и для переселенцев, которые потеряли дома в связи с войной и оккупацией. А также помочь переехать туда бизнесу. Особенно в города и общины, где есть значительный процент венгерского населения. Таким образом, этнический состав региона изменится, но при этом ничьи права не будут нарушены. Ведь никакого нарушения состоит в том, чтобы строить жилье для своих граждан, пострадавших от войны, нет.

Не все захотят переезжать в Закарпатье, но всем и не нужно. Вот в Берегово сейчас проживает 25 тысяч человек, только 10-15 тысяч переселенцев сменят город. Для государства построить жилье на такое количество людей не проблема даже сейчас, когда с деньгами не очень.

Думаю, 10-15 тысяч человек, которые согласились бы получить жилье на Закарпатье и переехать туда, найти не сложно. Только из жителей бывшего Бахмута наверняка наберется несколько тысяч. Проблему рабочих мест тоже можно решить. В настоящее время с востока многие производства переезжают в западные области. И безопасный город у границы с ЕС – оптимальное место для релокации бизнеса. Кстати, недавно именно в Закарпатье переехал крупный завод "Фурлендер" из Краматорска, который производит оборудование для ветроэлектростанций.

Закарпатье – вообще очень недооцененный край. Регион под боком у ЕС. Хороший климат, природа, достопримечательности. Сейчас – самое безопасное место в Украине. И при этом в Ужгороде до сих пор живет всего 112 тысяч человек. Самый маленький областной центр. Уверен, что при должном уровне поддержки со стороны государства он мог бы легко возрасти до 300 тысяч. А население всей области соответственно тысяч на 700-800.