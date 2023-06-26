Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський розповів, як можна вирішити проблему закарпатських угорців

Влада Угорщини в черговий раз заявила, що блокуватиме євроінтеграцію України, поки не буде вирішено проблему закарпатських угорців.

Що ж, якщо вони так наполягають на цьому, пропоную нарешті дійсно взятися за вирішення цієї проблеми. Зараз для цього як раз гарна можливість.

Рішення насправді очевидне – на Закарпатті необхідно розгорнути будівництво житла для військових та для переселенців, які втратили будинки у зв'язку з війною та окупацією. А також допомогти переїхати туди бізнесу. Особливо — у міста і громади, де є значний відсоток угорського населення. Таким чином, етнічний склад регіону зміниться, але при цьому нічиї права не будуть порушені. Адже жодного порушення у тому, щоб будувати житло для своїх громадян, які постраждали від війни, немає.

Не всі захочуть переїжджати на Закарпаття, але всім і не треба. Ось у Берегові зараз мешкає 25 тисяч людей, Лише 10-15 тисяч переселенців змінять місто. Для держави збудувати житло на таку кількість людей – не проблема навіть зараз, коли з грошима не дуже.

Думаю, 10-15 тисяч людей, які б погодилися отримати житло на Закарпатті та переїхати туди, знайти не складно. Лише з мешканців колишнього Бахмута напевно набереться кілька тисяч. Проблему робочих місць теж можна вирішити. Нині зі сходу багато виробництв переїжджають у західні області. І безпечне місто біля кордону з ЄС — оптимальне місце для релокації бізнесу. До речі, нещодавно саме на Закарпаття переїхав великий завод "Фурлендер" із Краматорська, який виготовляє обладнання для вітроелектростанцій.

Закарпаття – взагалі дуже недооцінений край. Регіон під боком у ЄС. Гарний клімат, природа, пам'ятки. Нині – ще й найбезпечніше місце в Україні. І при цьому в Ужгороді досі живе лише 112 тисяч людей. Найменший обласний центр. Впевнений, що за належного рівня підтримки з боку держави він міг би легко зрости до 300 тисяч. А населення усієї області — відповідно тисяч на 700-800.