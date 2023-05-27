Жизнь в модуле: каким бывает временное жилье для переселенцев

По всей Украине появляются модульные городки для людей, бежавших от ужасов войны

Уже год как первые модульные дома для нужд волонтеров и спасателей появились на деоккупированной Киевщине. Впоследствии такие городки выросли в разных регионах Украины и стали убежищем для тысяч граждан, оставшихся без жилья из-за полномасштабной войны.

Насколько комфортно в них жить и есть ли запрос на поселение сейчас, узнавал "Телеграф".

Поселение — почти каждый день

Львовщина – один из регионов, который с 24 февраля 2022 года принял больше всего жителей тех украинских областей, где шли активные боевые действия или которые оказались в оккупации, или на линии разграничения, подвергаясь постоянным обстрелам. Среди них 65-летняя Людмила из Лисичанска Луганской области. Покинуть родной дом женщина вместе с дочерью вынуждена была сразу после начала полномасштабного вторжения.

"Окна квартиры у нас выходят на т.н. "караванный путь", по которому шли танки и другая тяжелая техника. К тому же линия разграничения была от нас в десяти километрах, оттуда доносились звуки взрывов, – вспоминает Людмила. – У дочери – эпилепсия, я очень боялась, что все эти обстоятельства спровоцируют у нее приступы, а наша больница уже не работала. Мы сначала перебрались в Краматорск Донецкой области, ехали куда-нибудь, как можно дальше от опасности. А уже во Львов эвакуировались, пообщавшись со знакомыми, они нас убедили, что здесь мы точно найдем помощь.

Некоторое время Людмила с дочерью прожила в селе недалеко от Львова, где им бесплатно предоставили временное убежище местные жители. Затем они нашли квартиру в городе, но здесь столкнулись с неожиданной проблемой – сыростью, что привело к двустороннему воспалению легких у обоих.

"Вроде бы поправились, нас выписали, а через некоторое время снова были в больнице. Уже оттуда нас направили в реабилитационный центр долечиваться. Тогда же написали заявку на поселение в модульный городок, — продолжает Людмила. — И вскоре мы уже жили в том, что находится в Стрыйском парке. Нашей соседкой стала женщина из Славянска, так вместе с наступлением холодов переселились в другой городок – на Сыхове. Все нас устраивало – не голодные и не холодные были. Для нас это хороший вариант, потому что я на пенсии, дочь болеет, а здесь проживание бесплатное".

Так выглядит один из летних городков во Львове, названный Марияполисом в честь Мариуполя.

Как пояснили в Центре социальной поддержки, переезд Людмилы, как и других переселенцев, был связан с тем, что модульные городки расположенные в Стрыйском парке, на улице Пулюя и в Сиховском районе, рассчитаны на проживание в теплое время года. Хотя в помещениях и было предусмотрено отопление, но вход в них оборудован прямо с улицы, а санузлы расположены в отдельных помещениях, что неудобно, когда на улице "минус". Так что их пока законсервировали.

"Новый т.н. "зимний городок" построен также на Сыхове рядом со старым. Его отличие в том, что дома имеют общий коридор и уже из него человек попадает в жилой модуль, — объясняет директор Центра социальной поддержки Владимир Головатый. — Внутри него все идентично: четыре спальных места (две двухъярусные кровати), два шкафа, стол и табуретки. Отдельно – душевые и туалеты, помещения для приготовления и приема пищи, прачечные. Здесь живет около тысячи человек, треть из них – дети, поэтому мы занимаемся тем, что обустраиваем уголки для досуга детворы".

Владимир добавляет, что в начале полномасштабного вторжения договор на проживание заключали с переселенцами на полгода, но при необходимости его продлевают. Плата за проживание или коммунальные услуги отсутствует, кроме того, есть возможность получать бесплатный обед – его организацию взяло на себя Общество отцов салезиян Святого Ивана Боско и именно ему принадлежит земельный участок, где расположен городок. Построен он в рамках сотрудничества Министерства развития общин и территорий Украины и польского правительства, а также при поддержке Фонда международной солидарности.

Так называемый зимний модульный городок во Львове сделал коридорного типа, чтобы сохранялось тепло.

"Большой городок имеет на 400 мест больше суммарно, чем три летних, есть обращения в ЦНАП, мы актуализировали очередь и почти каждый день у нас происходят поселения, – констатирует Владимир. – При этом кто-то выезжает, о причинах не говорят, но, как я понимаю, кто-то направляется за границу, потому что там есть родственники, кто-то наоборот возвращается домой, на деоккупированную территорию, например, Херсонщину".

В самом Львове и окрестностях есть и другие варианты размещения ВПЛ, в частности, приют в Великих Грибовичах и социальное общежитие по улице Угорской – в последнем живут переселенцы "первой волны", бежавшие от войны на Донбассе еще несколько лет назад. Кроме того, несколько модульных городков расположены и во Львовской области. Например, в селе Хоросно Солонковской ОТГ и селе Бортятин Яворовского района – домики усилиями благотворителей появились еще летом 2022-го, а уже в этом году модули для проживания ВПЛ установили в Червоноградской громаде.

Нет света – сиди голодный

В качестве временного жилья модульные домики используют и в Киевской области, в частности, в Ирпене, где было разрушено более 10 тыс. домов. Один из городков для временного проживания здесь был открыт в августе прошлого года, большинство жителей – местные, оставшиеся без крова. Но есть и переселенцы из других регионов. Так, например, Наталья Колесниченко из Мелитопольского района Запорожья. Жилье здесь она получила благодаря работе.

"Эвакуировались мы с дочерью еще в августе через Васильевку, тогда этот путь еще был открыт и тоже некоторое время прожили во Львове. Но в этом городе было сложно найти и жилье, и работу, поэтому поехали к родственникам в Ирпень. Я сразу наведалась в местную библиотеку, вакансий у них не было, но контакты мои они взяли, — вспоминает Наталья. — Мы даже успели снять жилье и прожить в нем неделю, как я получила приглашение в отдел культуры на собеседование — предложили работать библиотекарем в модульном городке "Дубки", а вместе с этим и жилье в нем".

В модульном городке в Ирпене предусмотрена зона для отдыха детей и взрослых.

По словам Натальи, комнаты для проживания – стандартные площадью 12 кв. метров, оснащены двухэтажными кроватями, шкафами, столом и табуретами. Санузлы и кухни – общие. Проживание, как и во Львове, полностью бесплатное. Единственная проблема была связана с отключениями электроэнергии, которые продолжались в Украине из-за ударов по критической инфраструктуре с октября прошлого года и до конца марта этого года.

В модульном городке в Ирпене вся техника на электричестве, что было проблемной при отключении света

"Комнаты долго нагревались и быстро остывали, поэтому было максимально некомфортно, особенно, когда однажды света не было трое суток. Но когда его стали включать/выключать по графику, обогреватели просто не успевали "нагнать" температуру. Со временем за шкафами, на матрасах стала появляться плесень, — говорит Наталья. — Плюс проблема была с приготовлением пищи, надо было успеть что-то сделать в тот период, когда давали электричество, горячей воды тоже не было. Нас даже переселяли в новые модули, говорили, что они как-то так подключены, что свет должен быть постоянно, но и там через несколько дней была такая же ситуация. Все это уже в прошлом, живем дальше, к условиям привыкли, да и другого выбора нет — домой вернуться не можем, платить за съемное жилье также, потому что получаю только небольшую зарплату и выплаты как ВПЛ.

В разгар энергетического кризиса, в ноябре 2022-го, в Ирпене стартовал еще один проект, связанный с временным жильем. Строить городок на 36 полноценных квартир на территории санатория "Ласточка" взялись финны. Его открыли на прошлой неделе – этому событию посвятило твит Министерство иностранных дел Финляндии, отметив, что локация станет "новым домом в общей сложности для по меньшей мере 200 потерявших жилье".

Общая стоимость домиков нового формата составила 5 млн евро – это иностранные средства, вклад местный – подведение коммуникаций, которое обеспечил Ирпенский горсовет и благоустройство – это вклад Киевской ОВА.

Финские домики в Ирпене выше классом за обычные модульные – внутри три полноценные хоть и малые квартиры.

"Домики из дерева, очень качественные, утеплены минеральной ватой 150 мм, полностью обставлены, – рассказал на открытии городской голова Ирпеня Александр Маркушин. – В каждом – по три квартиры. В них две комнаты, небольшая кухня полностью оснащена, отдельный санузел. Если сравнивать с другим модульным жильем, где общие туалеты, душевые и стиральные машины совместного пользования, здесь все у людей отдельно и это очень удобно. В первые дни заселилось до 20 семей, остальные квартиры уже расписаны, кто в них будет жить".

Экспериментальное жилье для переселенцев

В целом за 2022 год в разных регионах Украины выросли десятки модульных городков. Продолжается их строительство и в этом году. К примеру, в апреле локацию с временным жильем запустили в Полтаве. Модули, полученные из Польши, были смонтированы на территории местной психбольницы. Выбор этого места в Полтавской областной военной администрации объяснили наличием рядом с медицинским заведением большой зеленой зоны, что позволяет отделить пространство для переселенцев. В общей сложности здесь смогут расположиться примерно 500 человек.

Месяц назад открыли модульный городок в Черновцах, строительство которого профинансировал Евросоюз и правительство Германии. Его особенность – две трети модулей семейного типа, остальные – для индивидуального проживания. Также иностранные партнеры продумали энергонезависимость объекта с учетом опыта отключения электроэнергии, а именно предусмотрели приобретение генераторов и солнечных батарей. А еще позаботились о доступности всех помещений для людей с инвалидностью.

В Черновцах квартиры в модульном городке двух типов – для семей и одиноких людей.

В Закарпатской области этой весной появилось два модульных городка. Один в Сваляве – рядом с общежитием профессионального строительного лицея, второй – в Мукачево по соседству с профессиональным аграрным лицеем имени Михаила Данканыча. Работы проводились за счет БФ "Каритас Чешской Республики".

"Место расположение очень удобное — в 30 метрах от модульного городка детский сад, через 70 — магазин и автобусная остановка, через 500 — школа, — рассказали в Мукачевском профессиональном аграрном лицее. — Всего здесь 11 домиков, в каждом — комната, кухня, санузел. Силами лицея подключено водоснабжение, канализация, электричество, сейчас при содействии областной военной администрации продолжается благоустройство".

А на Тернопольщине уже в этом году будет реализован масштабный проект – здесь на берегу озера в городе Збараж будет построено социальное жилье для переселенцев. В основе будут также модули, но универсальные, которые можно будет наполнять и составлять в зависимости от потребностей. Концепт разработала украинская студия дизайна Balbek Bureau.

Украинская студия дизайна представила концепт социального жилья для переселенцев.

"Как только увидели презентацию их концепции достойного временного жилья Re:Ukraine, на следующий день уже обсуждали со Славой Балбеком, как сделать аналогичный городок в Збараже, – рассказала основательница организации "Made in Ukraine" Юлия Савостина. – Очень быстро получили "да" от городского головы, "посадили" проект на местность, провели коммуникации, но когда дело дошло непосредственно до строительства, начался энергетический кризис, и деньги, которые мы должны получить от доноров, пошли на помощь в этой сфере. сократить объемы строительства на 70 процентов, то есть возводим, как и в пилотном проекте, который Balbek Bureau реализует в Бучанском районе, экспериментальное жилье, школу, центр реабилитации, смотрим, как это работает. здесь поселятся, были вовлечены в социальную жизнь города и региона. И у нас в проекте это предусмотрено".

Юлия добавила, что хотя начало строительства затянулось, в итоге Тернопольщина получит красивое, стильное и удобное временное жилье для переселенцев. Поселок сможет принять 1500 человек и первоочередное право на получение здесь крыши над головой получат мамы с детьми, чьи отцы на фронте.