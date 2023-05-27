Жизнь в модуле: каким бывает временное жилье для переселенцев
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По всей Украине появляются модульные городки для людей, бежавших от ужасов войны
Уже год как первые модульные дома для нужд волонтеров и спасателей появились на деоккупированной Киевщине. Впоследствии такие городки выросли в разных регионах Украины и стали убежищем для тысяч граждан, оставшихся без жилья из-за полномасштабной войны.
Насколько комфортно в них жить и есть ли запрос на поселение сейчас, узнавал "Телеграф".
Поселение — почти каждый день
Львовщина – один из регионов, который с 24 февраля 2022 года принял больше всего жителей тех украинских областей, где шли активные боевые действия или которые оказались в оккупации, или на линии разграничения, подвергаясь постоянным обстрелам. Среди них 65-летняя Людмила из Лисичанска Луганской области. Покинуть родной дом женщина вместе с дочерью вынуждена была сразу после начала полномасштабного вторжения.
"Окна квартиры у нас выходят на т.н. "караванный путь", по которому шли танки и другая тяжелая техника. К тому же линия разграничения была от нас в десяти километрах, оттуда доносились звуки взрывов, – вспоминает Людмила. – У дочери – эпилепсия, я очень боялась, что все эти обстоятельства спровоцируют у нее приступы, а наша больница уже не работала. Мы сначала перебрались в Краматорск Донецкой области, ехали куда-нибудь, как можно дальше от опасности. А уже во Львов эвакуировались, пообщавшись со знакомыми, они нас убедили, что здесь мы точно найдем помощь.
Некоторое время Людмила с дочерью прожила в селе недалеко от Львова, где им бесплатно предоставили временное убежище местные жители. Затем они нашли квартиру в городе, но здесь столкнулись с неожиданной проблемой – сыростью, что привело к двустороннему воспалению легких у обоих.
"Вроде бы поправились, нас выписали, а через некоторое время снова были в больнице. Уже оттуда нас направили в реабилитационный центр долечиваться. Тогда же написали заявку на поселение в модульный городок, — продолжает Людмила. — И вскоре мы уже жили в том, что находится в Стрыйском парке. Нашей соседкой стала женщина из Славянска, так вместе с наступлением холодов переселились в другой городок – на Сыхове. Все нас устраивало – не голодные и не холодные были. Для нас это хороший вариант, потому что я на пенсии, дочь болеет, а здесь проживание бесплатное".
Как пояснили в Центре социальной поддержки, переезд Людмилы, как и других переселенцев, был связан с тем, что модульные городки расположенные в Стрыйском парке, на улице Пулюя и в Сиховском районе, рассчитаны на проживание в теплое время года. Хотя в помещениях и было предусмотрено отопление, но вход в них оборудован прямо с улицы, а санузлы расположены в отдельных помещениях, что неудобно, когда на улице "минус". Так что их пока законсервировали.
"Новый т.н. "зимний городок" построен также на Сыхове рядом со старым. Его отличие в том, что дома имеют общий коридор и уже из него человек попадает в жилой модуль, — объясняет директор Центра социальной поддержки Владимир Головатый. — Внутри него все идентично: четыре спальных места (две двухъярусные кровати), два шкафа, стол и табуретки. Отдельно – душевые и туалеты, помещения для приготовления и приема пищи, прачечные. Здесь живет около тысячи человек, треть из них – дети, поэтому мы занимаемся тем, что обустраиваем уголки для досуга детворы".
Владимир добавляет, что в начале полномасштабного вторжения договор на проживание заключали с переселенцами на полгода, но при необходимости его продлевают. Плата за проживание или коммунальные услуги отсутствует, кроме того, есть возможность получать бесплатный обед – его организацию взяло на себя Общество отцов салезиян Святого Ивана Боско и именно ему принадлежит земельный участок, где расположен городок. Построен он в рамках сотрудничества Министерства развития общин и территорий Украины и польского правительства, а также при поддержке Фонда международной солидарности.
"Большой городок имеет на 400 мест больше суммарно, чем три летних, есть обращения в ЦНАП, мы актуализировали очередь и почти каждый день у нас происходят поселения, – констатирует Владимир. – При этом кто-то выезжает, о причинах не говорят, но, как я понимаю, кто-то направляется за границу, потому что там есть родственники, кто-то наоборот возвращается домой, на деоккупированную территорию, например, Херсонщину".
В самом Львове и окрестностях есть и другие варианты размещения ВПЛ, в частности, приют в Великих Грибовичах и социальное общежитие по улице Угорской – в последнем живут переселенцы "первой волны", бежавшие от войны на Донбассе еще несколько лет назад. Кроме того, несколько модульных городков расположены и во Львовской области. Например, в селе Хоросно Солонковской ОТГ и селе Бортятин Яворовского района – домики усилиями благотворителей появились еще летом 2022-го, а уже в этом году модули для проживания ВПЛ установили в Червоноградской громаде.
Нет света – сиди голодный
В качестве временного жилья модульные домики используют и в Киевской области, в частности, в Ирпене, где было разрушено более 10 тыс. домов. Один из городков для временного проживания здесь был открыт в августе прошлого года, большинство жителей – местные, оставшиеся без крова. Но есть и переселенцы из других регионов. Так, например, Наталья Колесниченко из Мелитопольского района Запорожья. Жилье здесь она получила благодаря работе.
"Эвакуировались мы с дочерью еще в августе через Васильевку, тогда этот путь еще был открыт и тоже некоторое время прожили во Львове. Но в этом городе было сложно найти и жилье, и работу, поэтому поехали к родственникам в Ирпень. Я сразу наведалась в местную библиотеку, вакансий у них не было, но контакты мои они взяли, — вспоминает Наталья. — Мы даже успели снять жилье и прожить в нем неделю, как я получила приглашение в отдел культуры на собеседование — предложили работать библиотекарем в модульном городке "Дубки", а вместе с этим и жилье в нем".
По словам Натальи, комнаты для проживания – стандартные площадью 12 кв. метров, оснащены двухэтажными кроватями, шкафами, столом и табуретами. Санузлы и кухни – общие. Проживание, как и во Львове, полностью бесплатное. Единственная проблема была связана с отключениями электроэнергии, которые продолжались в Украине из-за ударов по критической инфраструктуре с октября прошлого года и до конца марта этого года.
"Комнаты долго нагревались и быстро остывали, поэтому было максимально некомфортно, особенно, когда однажды света не было трое суток. Но когда его стали включать/выключать по графику, обогреватели просто не успевали "нагнать" температуру. Со временем за шкафами, на матрасах стала появляться плесень, — говорит Наталья. — Плюс проблема была с приготовлением пищи, надо было успеть что-то сделать в тот период, когда давали электричество, горячей воды тоже не было. Нас даже переселяли в новые модули, говорили, что они как-то так подключены, что свет должен быть постоянно, но и там через несколько дней была такая же ситуация. Все это уже в прошлом, живем дальше, к условиям привыкли, да и другого выбора нет — домой вернуться не можем, платить за съемное жилье также, потому что получаю только небольшую зарплату и выплаты как ВПЛ.
В разгар энергетического кризиса, в ноябре 2022-го, в Ирпене стартовал еще один проект, связанный с временным жильем. Строить городок на 36 полноценных квартир на территории санатория "Ласточка" взялись финны. Его открыли на прошлой неделе – этому событию посвятило твит Министерство иностранных дел Финляндии, отметив, что локация станет "новым домом в общей сложности для по меньшей мере 200 потерявших жилье".
Общая стоимость домиков нового формата составила 5 млн евро – это иностранные средства, вклад местный – подведение коммуникаций, которое обеспечил Ирпенский горсовет и благоустройство – это вклад Киевской ОВА.
"Домики из дерева, очень качественные, утеплены минеральной ватой 150 мм, полностью обставлены, – рассказал на открытии городской голова Ирпеня Александр Маркушин. – В каждом – по три квартиры. В них две комнаты, небольшая кухня полностью оснащена, отдельный санузел. Если сравнивать с другим модульным жильем, где общие туалеты, душевые и стиральные машины совместного пользования, здесь все у людей отдельно и это очень удобно. В первые дни заселилось до 20 семей, остальные квартиры уже расписаны, кто в них будет жить".
Экспериментальное жилье для переселенцев
В целом за 2022 год в разных регионах Украины выросли десятки модульных городков. Продолжается их строительство и в этом году. К примеру, в апреле локацию с временным жильем запустили в Полтаве. Модули, полученные из Польши, были смонтированы на территории местной психбольницы. Выбор этого места в Полтавской областной военной администрации объяснили наличием рядом с медицинским заведением большой зеленой зоны, что позволяет отделить пространство для переселенцев. В общей сложности здесь смогут расположиться примерно 500 человек.
Месяц назад открыли модульный городок в Черновцах, строительство которого профинансировал Евросоюз и правительство Германии. Его особенность – две трети модулей семейного типа, остальные – для индивидуального проживания. Также иностранные партнеры продумали энергонезависимость объекта с учетом опыта отключения электроэнергии, а именно предусмотрели приобретение генераторов и солнечных батарей. А еще позаботились о доступности всех помещений для людей с инвалидностью.
В Закарпатской области этой весной появилось два модульных городка. Один в Сваляве – рядом с общежитием профессионального строительного лицея, второй – в Мукачево по соседству с профессиональным аграрным лицеем имени Михаила Данканыча. Работы проводились за счет БФ "Каритас Чешской Республики".
"Место расположение очень удобное — в 30 метрах от модульного городка детский сад, через 70 — магазин и автобусная остановка, через 500 — школа, — рассказали в Мукачевском профессиональном аграрном лицее. — Всего здесь 11 домиков, в каждом — комната, кухня, санузел. Силами лицея подключено водоснабжение, канализация, электричество, сейчас при содействии областной военной администрации продолжается благоустройство".
А на Тернопольщине уже в этом году будет реализован масштабный проект – здесь на берегу озера в городе Збараж будет построено социальное жилье для переселенцев. В основе будут также модули, но универсальные, которые можно будет наполнять и составлять в зависимости от потребностей. Концепт разработала украинская студия дизайна Balbek Bureau.
"Как только увидели презентацию их концепции достойного временного жилья Re:Ukraine, на следующий день уже обсуждали со Славой Балбеком, как сделать аналогичный городок в Збараже, – рассказала основательница организации "Made in Ukraine" Юлия Савостина. – Очень быстро получили "да" от городского головы, "посадили" проект на местность, провели коммуникации, но когда дело дошло непосредственно до строительства, начался энергетический кризис, и деньги, которые мы должны получить от доноров, пошли на помощь в этой сфере. сократить объемы строительства на 70 процентов, то есть возводим, как и в пилотном проекте, который Balbek Bureau реализует в Бучанском районе, экспериментальное жилье, школу, центр реабилитации, смотрим, как это работает. здесь поселятся, были вовлечены в социальную жизнь города и региона. И у нас в проекте это предусмотрено".
Юлия добавила, что хотя начало строительства затянулось, в итоге Тернопольщина получит красивое, стильное и удобное временное жилье для переселенцев. Поселок сможет принять 1500 человек и первоочередное право на получение здесь крыши над головой получат мамы с детьми, чьи отцы на фронте.