Жилье для переселенцев – застройщики предложили, как быстро обеспечить нуждающихся

Есть сразу несколько способов решить проблему жилья для ВПО, но нужно участие государства

Российская агрессия против Украины привела к разрушению большого количества домов и миграции миллионов украинцев, которые срочно нуждаются в жилье.

Как внутренне перемещенных украинцев можно относительно быстро обеспечить жильем "Телеграфу" рассказал Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

Временное жилье на зиму

По словам нашего собеседника, данная проблема имеет два измерения:

обеспечение переселенцев временным жильем;

строительство для них капитального жилья.

Первую проблему по словам Владимира Семенцова, можно решить за счет временного переоборудования каких-то объектов, таких как:

пансионатов, туристических баз, баз отдыха, даже бывших пионерских лагерей, которые на время можно было бы обустроить для полноценного жилья. Ключевой вопрос – это обеспечение надлежащих условий жизни, например, в зимний период. Потребуется аудит количества таких заведений и их емкости, а финансирование предоставления такого временного жилья могут взять на себя органы местной власти, госбюджет, не исключено и участие в расходах переселенцев;

возведение временных поселений (так называемые "вагончики"), которые уже появились, например, в Бородянке и других городах Киевской области. Конечно, такое жилье является временным и должно оперативно решить проблему в преддверии осенне-зимнего периода. Есть разные варианты модульных домиков и самым приемлемым является тот, в котором в жилом блоке, по примеру смарт-квартир, обустроен санузел и небольшая кухня;

реконструкция или переоборудование крупных неиспользуемых объектов, принадлежащих государству, например, помещений научно-исследовательских институтов. Из-за каркасной формы таких объектов их в достаточно короткие сроки можно переоборудовать под жилье. То же касается общежитий, требующих ремонта.

Построить капитально — есть два пути

Переходным вариантом между временными и капитальным жильем можно считать "квартиры на земле" – объекты по принципу таунхаусов площадью от 35 до 57 квадратных метров, которые можно в достаточно короткий срок построить и можно полноценно жить довольно продолжительное время.

Примерно так могут выглядеть будущие квартиры на земле

"Такие объекты идеально подходят для западной части Украины, где достаточно древесины, из которой можно построить подавляющее большинство таких "квартир". Правда, их строительство потребует большого количества строителей, и здесь может возникнуть вопрос, как это согласовать с военкоматами", — подчеркивает Владимир Семенцов.

Капитальное же строительство нового жилья для переселенцев, по мнению собеседника "Телеграфа", может идти по одному из таких путей:

создание реестра недостроенных домов на конечных стадиях готовности и принятие быстрого решения о доведении таких домов в порядок. Такой вариант может быть профинансирован государством, но стоит еще и решить вопрос обманутых инвесторов, когда-то вложивших средства в такие ЖК;

разработка и внедрение имущественных сертификатов на сумму нанесенного ущерба, который бы свободно конвертировался на рынке, которые граждане Украины могли бы "конвертировать" в жилье на первичном рынке. Конечно, застройщик, получив такой сертификат, должен предоставить пострадавшему лицу жилье на указанную сумму, а затем государство должно вернуть в денежном эквиваленте деньги застройщику. Такой механизм, с одной стороны, позволит поднять первичный рынок, а с другой – станет эффективным и достаточно быстрым средством компенсировать стоимость имущества пострадавшим. При этом человеку можно сделать выбор, разрешив ему продавать этот сертификат и получив за него сразу "живые" деньги купить жилье самому скажем на вторичном рынке недвижимости.

"Есть еще несколько вариантов решения проблемы, но они уступают в главном – в оперативном решении проблемы обеспечения людей жильем накануне зимы", — заключает Владимир Семенцов.

Уже осенью ситуация на рынке недвижимости Украины может измениться в сторону роста цен на жилье, если удастся запустить схему от застройщиков и новый закон от нардепов.