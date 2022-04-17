Укр

В ОП показали, как выглядят первые модульные дома для волонтеров и спасателей в Бородянке

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В ОП показали, как выглядят первые модульные дома для волонтеров и спасателей в Бородянке Новость обновлена 17 апреля 2022, 10:04

Первые 15 модульных домов для сотрудников ГСЧС и волонтеров уже прибыли в Бородянку. Как выглядят помещения, показал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, дома оборудованы всем необходимым для временного проживания.

"В первую очередь, они будут предоставлены в пользование тем, кто сейчас работает в Бородянке над ликвидацией последствий боевых действий", – говорит он.

Также Тимошенко сообщил, что такие модульные помещения уже дополнительно заказаны для Киевской, Сумской и Черниговской областей.

"В ближайшее время во всех деоккупированных городах начнется восстановление всех разрушенных домов – многоэтажных и частных", – отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что на восстановление освобожденных от оккупантов регионов из резервного фонда уже предоставлено 1 миллиард гривен. Их используют для восстановления критической инфраструктуры областей, уборки дорог и улиц, а также ремонта пострадавшего в результате военных действий жилья.

Теги:
#Война #Бородянка #Кирилл Тимошенко #модульные дома
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