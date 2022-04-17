В ОП показали, как выглядят первые модульные дома для волонтеров и спасателей в Бородянке
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Первые 15 модульных домов для сотрудников ГСЧС и волонтеров уже прибыли в Бородянку. Как выглядят помещения, показал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, дома оборудованы всем необходимым для временного проживания.
"В первую очередь, они будут предоставлены в пользование тем, кто сейчас работает в Бородянке над ликвидацией последствий боевых действий", – говорит он.
Также Тимошенко сообщил, что такие модульные помещения уже дополнительно заказаны для Киевской, Сумской и Черниговской областей.
"В ближайшее время во всех деоккупированных городах начнется восстановление всех разрушенных домов – многоэтажных и частных", – отметил заместитель руководителя ОП.
Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что на восстановление освобожденных от оккупантов регионов из резервного фонда уже предоставлено 1 миллиард гривен. Их используют для восстановления критической инфраструктуры областей, уборки дорог и улиц, а также ремонта пострадавшего в результате военных действий жилья.