В Киевской области начали предоставлять бесплатное жилье для ВПЛ и всех нуждающихся: как его получить

Проживать в центре имеет право каждый гражданин Украины

В связи с наступлением холодного времени года благотворительная организация ADRA Ukraine начала предоставлять уязвимым категориям населения бесплатное жилье в специально созданных для этого центрах проживания.

Программа обеспечения жильем внутриперемещенных лиц проходит в нескольких регионах Украины при поддержке партнеров сети ADRA и ADRA International. В частности, жилье нуждающимся предоставляется в Киевской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Центры для проживания уже активно функционируют, и в каждом из них созданы комфортные условия.

Так, например, в комнатах центра проживания в Буче (Киевской области) оборудованы душевые кабины, есть кухни и столовые с трехразовым питанием, предоставляются услуги стирки и сушки белья. Жителей обеспечивают коммунальными и другими услугами: дровами, продуктами питания, лекарствами, товарами бытового назначения и т.д.

Получить возможность проживать в этом центре может каждый житель Украины. Преимущества предоставляются лицам, относящимся к следующим категориям: люди с инвалидностью; многодетные и малообеспеченные семьи; вынужденно перемещенные лица; люди, потерявшие членов семьи и лица, потерявшие жилье из-за военных действий в своем регионе.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по номерам горячей линии ADRA Ukraine:

+38 067 333 17 52;

+38 093 170 67 39;

+38 050 615 57 50.