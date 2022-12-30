На Київщині почали надавати безкоштовне житло для ВПО та всіх нужденних: як його отримати

Проживати в центрі має право кожен громадянин України

В зв'язку з настанням холодної пори року благодійна організація ADRA Ukraine почала надавати вразливим категоріям населення безкоштовне житло у спеціально створених задля цього центрах проживання.

Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб проходить в декількох регіонах України за підтримки партнерів мережі ADRA та ADRA International. Зокрема, житло нужденним надається в Київській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Центри для проживання вже активно функціонують, і в кожному з них створені комфортні умови.

Так, наприклад, в кімнатах центру проживання в Бучі (Київської області) облаштовані душові кабіни, є кухні та їдальні з триразовим харчуванням, надаються послуги прання та сушіння білизни. Мешканців забезпечують комунальними та іншими послугами: дровами, продуктами харчування, ліками, товарами побутового призначення тощо.

Отримати можливість проживати в такому центрі може кожен мешканець України. Переваги надаються особам, що належать до таких категорій: люди з інвалідністю; багатодітні та малозабезпечені родини; вимушено переміщені особи; люди, які втратили членів сім’ї та особи, що втратили житло через воєнні дії у своєму регіоні.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами гарячої лінії ADRA Ukraine:

+38 067 333 17 52;

+38 093 170 67 39;

+38 050 615 57 50.