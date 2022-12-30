На Київщині почали надавати безкоштовне житло для ВПО та всіх нужденних: як його отримати
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Проживати в центрі має право кожен громадянин України
В зв'язку з настанням холодної пори року благодійна організація ADRA Ukraine почала надавати вразливим категоріям населення безкоштовне житло у спеціально створених задля цього центрах проживання.
Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб проходить в декількох регіонах України за підтримки партнерів мережі ADRA та ADRA International. Зокрема, житло нужденним надається в Київській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
Центри для проживання вже активно функціонують, і в кожному з них створені комфортні умови.
Так, наприклад, в кімнатах центру проживання в Бучі (Київської області) облаштовані душові кабіни, є кухні та їдальні з триразовим харчуванням, надаються послуги прання та сушіння білизни. Мешканців забезпечують комунальними та іншими послугами: дровами, продуктами харчування, ліками, товарами побутового призначення тощо.
Отримати можливість проживати в такому центрі може кожен мешканець України. Переваги надаються особам, що належать до таких категорій: люди з інвалідністю; багатодітні та малозабезпечені родини; вимушено переміщені особи; люди, які втратили членів сім’ї та особи, що втратили житло через воєнні дії у своєму регіоні.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами гарячої лінії ADRA Ukraine:
+38 067 333 17 52;
+38 093 170 67 39;
+38 050 615 57 50.