Тысячи желающих и безумная мотивация: новая "теплая" инициатива объединила украинок

Сейчас движение только набирает оборотов

Шапки, носки, балаклавы и бафы — то, что новая украинская инициатива начала производить для военных ВСУ на фронт. Месяц назад организации "Made in Ukraine" с лидером Юлией Савостиной и "Добробат" во главе с Ростиславом Смирновым и Виктором Андрусивым сплотились, чтобы вместе запустить движение "Согрей". Сначала они рассматривали возможность создания термобелья для бойцов, но решили, что не смогут это сделать, ведь войскам нужна специальная тактическая армейская одежда, с тактикой которой инициатива не может конкурировать.

Об этом пишет издание "Gazeta.ua". Как отмечается, носки, шапки и балаклавы также пригодятся защитникам.

– Но бойцы могут куда-то переезжать или имеют передышку, и им нужно, например, забрать на почте шины, или приготовить в конце концов борщ, сделать еще какие-нибудь дела на свежем воздухе – важно при этом, чтобы им было тепло и уютно. Вот для этого и нужны носки, шапки, балаклавы, которые вяжут наши девушки, – объяснила Юлия Савостина.

По ее словам, инициаторы проекта создали схему для вязания, облегчающую работу мастериц, а также приобрели пряжу, которая включает в себя натуральную шерсть, кашемир или хлопок. К тому же в зависимости от сезона изменяются и цвета выбранных нитей. Летом преимущественно используют зеленые оттенки, а зимой белые, серые и черные. Хотя проект столкнулся с препятствиями в поисках производителей пряжи, пока проблем нет.

– Мы не только заказываем пряжу, но и принимаем ее от людей – сортируем, перематываем, распределяем, для каких изделий можно использовать, потому что для шапок и носков нужны разные материалы, – объясняет Ирина Черныш, менеджер движения "Зигрей". – Если пряжа совсем для этих целей не подошла, у нас есть девушки, которые делают из нее разные приятные штуки – ангелочков, кукол.

Также в офисе Made in Ukraine появились вязальные машины, которые передадут некоторым желающим для ускорения производства. В частности, многодетная семья Комаровых из Луганщины получит две: одной будет пользоваться мама Елена для вязания балаклав, а второй ее 11-летний сын Семен для изготовления носков.

Не менее 1600 заявок уже получил проект. Желающие помочь в создании теплой одежды для военных отзываются из разных регионов Украины — из Киева, Одессы, Черновцов, Львова, Луцка, Чернигова, Днепра и других городов, а также в инициативу входят местные объединения по типу "ТворчаБа".

– Увидела на Facebook рекламу, что есть такой проект, решила приобщиться, чтобы ребятам на передовой было тепло, – говорит мастер Наталья Шинкарчук. – Я поставила себе цель – 100 пар носков, а потом мы победим. Пока 12, но я вяжу быстро: пару носков за 4-5 часов, включаю себе сериал или телемарафон – и вперед. Не останавливаюсь, даже когда свет выключается, включаю лампочку на батарейках.

Галина Голицына из Киева сначала думала передавать вяжущую теплую одежду из-за собратьев погибших сыновей (один погиб восемь лет назад в Иловайске, второй — весной на Азовстали). Однако ей удалось найти инициативу "Сигрей", и это значительно облегчило ей работу.

Галина Теслина, мастер из Днепра и координатор движения в своем городе, рассказала, что призыв в тематической группе к вязанию вещей бойцам ВСУ привел к шквалу звонков на ее телефоне. Юлия Савостина рассказала, что инициативе нужна тонна пряжи для обеспечения потребностей всех участниц и заказа военных. Так что проект требует не только свободных рук, но и донатов.

В свою очередь психологиня Таис Хелаф добавила, почему движение так отозвалось в сердцах многих украинцев и украинок. Во-первых, это снятие стресса, так как вязание – это мелкая моторика. Во-вторых, это желание быть полезными и внести свой вклад. И действительно, работа приносит пользу — военные пишут, что "То, что вяжут девушки — это что-то невероятное", "Носки такие теплые и сделанные с такой любовью, что непонятно, что греет больше — шерсть или любовь".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Юрий Гудыменко объявил сбор средств на одежду украинским военным и рассказал о новой линии одежды, которую специально для них выпустит.