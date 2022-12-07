Анатолий Криволап предоставил для аукциона "RANA UA" картину за $20 тысяч: деньги пойдут на хаб "Защитник"

В Киеве прошла презентация международного благотворительного арт-проекта

5 декабря в Киеве состоялась презентация международного благотворительного арт-проекта "RANA UA", призванного собрать средства на строительство инновационного реабилитационного хаба "Защитник" – для военных, получивших травмы, связанные с ампутацией.

Событие организовал Благотворительный Фонд "24.02 UKRAINE FOREVER", президентом которого является Анна Максимчук — украинская журналистка и пиарщица, автор арт-проекта "RANA UA".

Главная цель мероприятия – объявить о начале сбора средств на строительство хаба на территории Макаровского района Киевской области и призвать общественность и иностранные фонды присоединиться для помощи украинским воинам, возвращающимся из горячих точек с "новыми" телами.

"Сегодня наши военные имеют 80 процентов травм, связанных именно с ампутацией конечностей. Они требуют пристального внимания со стороны не только государства, но и общественности в целом. Общаясь с воинами каждый день, я пришла к выводу, что им в первую очередь нужна работа в условиях "нового тела", которая поможет ускорить реабилитацию и социализироваться, а тем самым ребята обеспечат себя и свои семьи. Именно с этой целью мы и построим наш хаб — настоящий реабилитационный городок", — рассказывает Анна Максимчук.

На территории будущего хаба разместятся:

– небольшая ферма, сыроварня и молочно-мясное производство;

– гончарная мастерская;

– спорткомплекс, где будет проходить подготовку паралимпийской команды ВСУ, состоящей из спортсменов или любителей в прошлом;

– приют для животных, обеспечивающий пет-терапию для военных и реабилитацию самих животных, пострадавших от войны;

– ресторан с собственной авторской кухней и т. д.

С помощью мотивационных и практических лекций от известных бизнесменов, которые будут проходить каждую неделю, военные смогут получить новые знания, реальную помощь в создании своего бизнеса, найти новые рабочие места вне хаба.

"Сам хаб будет энергетически независимым благодаря научным разработкам украинских ученых, уже имеющих модели, готовые к воплощению в жизнь. Они помогут экономить на электричестве, воде, переработке бытовых и других отходов жизнедеятельности хаба", — отмечает Анна Максимчук.

"Сегодня мы – не музыканты, не актеры, не художники, а просто волонтеры. Волонтеры, которые коленопреклоненно благодарят защитников и защитниц за их подвиг и поддерживают в трудную минуту. Я рад стать частью этого проекта и привлекать средства к строительству инновационного центра для военных", – говорит Евгений Хмара, украинский композитор и пианист-виртуоз.

Во время мероприятия было объявлено о проведении благотворительного аукциона, который стал возможным благодаря активной позиции украинских художников, дизайнеров, представителей крупного бизнеса, поддержавших акцию и предоставивших свои эксклюзивные работы и лоты: художники международного уровня Анатолий Криволап и Иван Марчук, дизайнер McLaren Макс Шкиндер, ювелирный дом "ZARINA", дизайнер Светлана Волык и Оксана Полонец, певец Олег Скрипка, фотографы Ян Доброносов, Сергей Гриценко, Екатерина Карпенко и другие.

Также для аукциона был предоставлен флаг Украины с подписью Валерия Залужного.

"Я предоставил для аукциона свою картину, стартовая цена которой составляет $20 тыс. Полученные за нее средства будут перечислены БФ "24.02 UKRAINE FOREVER". Для меня честь сотрудничать с людьми, которые делают большое дело для наших военных. Я с 2014 года поддерживаю Вооруженные Силы Украины и благодарю их за наши спокойные утра", – говорит Анатолий Криволап, известный украинский художник.

Ведущими мероприятия стали Андрей Джеджула и Соломия Витвицкая. Поддержавшие проект звезды и группы: Евгений Хмара, группа MAZEPA, Павел Зибров, Петр Черный. С премьерами песен выступили группа GreenGrey и Мила Нитич.

Для живой инсталляции "Настоящее лицо Украины" были приглашены военные, получившие травмы, связанные с ампутацией, и стронгмены, в свое время сдвигавшие с места самолет "Мрия".

"Мы все сегодня должны понимать, что главное нас ожидает после победы, когда ребята вернутся из ада и встретятся с реалиями жизни. Сейчас не всегда понимаешь отношения граждан в тылу после возвращения с "нуля". Поэтому хаб будет тем очагом, который является не только мечтой, но и практическим фундаментом для наших защитников", – подчеркивает Григорий, военный, член БФ "24.02 UKRAINE FOREVER".

Присоединиться к арт-проекту, задонатить и поддержать украинских военных с тяжелыми ранениями могут все желающие на сайте www.ranaua.com .

Партнерами мероприятия стали: телеканалы ICTV, FREEDOM, Мы — Украина, ДОМ, 5 канал, 24 канал, ТРК "Киев"; информационные ресурсы Obozrevatel, Lb.ua, Тelegraf, Укринформ, Interfax-Украина; компании LedRental, "Феерия", ювелирный дом "ZARINA", SoloProdaction; "Усадьба Мьюзик", творческая мастерская "Мila Ukraina", "Адвокаты ВСУ", ОО "Therapy of Win", ОО "Поколение неравнодушных", НДСБ "Охматдет", аукционный дом Goldens, ресторан "Село и Люди".