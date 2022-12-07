Анатолій Криволап надав для аукціону «RANA UA» картину за $20 тисяч: гроші підуть на хаб «Захисник»

У Києві відбулася презентація міжнародного благодійного арт-проєкту

5 грудня у Києві відбулася презентація міжнародного благодійного арт-проєкту "RANA UA", який покликаний зібрати кошти на будівництво інноваційного реабілітаційного хабу "Захисник" – для військових, які отримали травми, пов’язані з ампутацією.

Подію організував Благодійний Фонд "24.02 UKRAINE FOREVER", президенткою якого є Ганна Максимчук – українська журналістка та піарниця, авторка арт-проєкту "RANA UA".

Головна мета заходу – оголосити про початок збору коштів на будівництво хабу на території Макарівського району Київської області та закликати громадськість і іноземні фонди доєднатися задля допомоги українським воїнам, які повертаються з гарячих точок з "новими" тілами.

"Сьогодні наші військові мають 80 відсотків травм, пов’язаних саме з ампутацією кінцівок. Вони потребують пильної уваги з боку не лише держави, а й громадськості загалом. Спілкуючись з воїнами щодня, я дійшла висновку, що їм в першу чергу потрібна робота в умовах "нового тіла", яка допоможе пришвидшити реабілітацію та соціалізуватися, а тим самим хлопці забезпечать себе та свої родини. Саме з цією метою ми й збудуємо наш хаб – справжнє реабілітаційне містечко", – розповідає Ганна Максимчук.

На території майбутнього хабу розташуються:

– невеличка ферма, сироварня та молочно-м’ясне виробництво;

– гончарна майстерня;

– спорткомплекс, де буде проходити підготовку паралімпійська команда ЗСУ, що складатиметься зі спортсменів чи аматорів у минулому;

– притулок для тварин, який забезпечуватиме петтерапію для військових і реабілітацію самих тварин, постраждалих від війни;

– ресторан з власною авторською кухнею тощо.

За допомогою мотиваційних та практичних лекцій від відомих бізнесменів, що проходитимуть кожного тижня, військові зможуть отримати нові знання, реальну допомогу у створені свого бізнесу, знайти нові робочі місця поза хабом.

"Сам хаб буде енергетично незалежним, завдяки науковим розробкам українських вчених, що наразі вже мають моделі, готові до втілення у життя. Вони допоможуть заощаджувати на електриці, воді, переробленні побутових та інших відходів життєдіяльності хабу", – зазначає Ганна Максимчук.

"Сьогодні ми – не музиканти, не актори, не художники, а просто волонтери. Волонтери, які уклінно дякують захисникам та захисницям за їх подвиг та підтримують у скрутну хвилину. Я радий стати частиною цього проєкту і залучати кошти до будівництва інноваційного центру для військових", – говорить Євген Хмара, український композитор та піаніст-віртуоз.

Під час заходу було оголошено про проведення благодійного аукціону, який став можливим завдяки активній позиції українських митців, дизайнерів, представників великого бізнесу, що підтримали акцію та надали свої ексклюзивні роботи та лоти, а саме: художники міжнародного рівня Анатолій Криволап та Іван Марчук, дизайнер McLaren Макс Шкіндер, ювелірний дім "ZARINA", дизайнерки Світлана Волик та Оксана Полонець, співак Олег Скрипка, фотографи Ян Доброносов, Сергій Гриценко, Катерина Карпенко та ін.

Також для аукціону було надано прапор України із підписом Валерія Залужного.

"Я надав для аукціону свою картину, стартова ціна якої становить $20 тис. Отримані за неї кошти будуть перераховані БФ "24.02 UKRAINE FOREVER". Для мене честь співпрацювати з людьми, які роблять велику справу для наших військових. Я з 2014 року підтримую Збройні Сили України та принагідно дякую їм за наші спокійні ранки", – говорить Анатолій Криволап, відомий український художник.

Ведучими заходу стали Андрій Джеджула та Соломія Вітвицька. Зірки та гурти, що підтримали проєкт: Євген Хмара, гурт MAZEPA, Павло Зібров, Петро Чорний. З прем’єрами пісень виступили гурт GreenGrey та Міла Нітіч.

Для живої інсталяції "Справжнє обличчя України" були запрошені військові, які отримали травми, пов’язані з ампутацією, та стронгмени, які свого часу здвигали з місця літак "Мрія".

"Ми всі сьогодні повинні розуміти, що головне нас очікує після перемоги, коли хлопці повернуться з пекла і зустрінуться з реаліями життя. Нині не завжди розумієш відношення громадян в тилу після повернення з "нуля". Тому цей хаб буде тим осередком, який є не лише мрією, а й практичним фундаментом для наших захисників", – підкреслює Григорій, військовий, член БФ "24.02 UKRAINE FOREVER".

Долучитися до арт-проєкту, задонатити та підтримати українських військових з важкими пораненнями можуть усі охочі на сайті www.ranaua.com .

Партнерами заходу стали: телеканали ICTV, FREEDOM, Ми — Україна, ДОМ, 5 канал, 24 канал, ТРК "Київ"; інформаційні ресурси Obozrevatel, Lb.ua, Тelegraf, Укрінформ, Interfax-Україна; компанії LedRental, "Феєрія", ювелірний дім "ZARINA", SoloProdaction; "Садиба Мьюзік", творча майстерня "Мila Ukraina", "Адвокати ЗСУ", ГО "Therapy of Win", ГО "Покоління небайдужих", НДСЛ "Охматдит", аукціонний дім Goldens, ресторан "Село і Люди".