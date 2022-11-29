Наша главная задача – поддержать защитников и помочь в тылу, – волонтер Приходько

Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения РФ предоставил украинцам 186,9 тысяч продуктовых наборов. С 24 февраля 2022 г. его представители побывали на подконтрольных Украине территориях в разных областях. Оказывали помощь прежде всего пищевыми продуктами, которые доставили всего в 217 городов и поселков.

Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения РФ предоставил украинцам 186,9 тысяч продуктовых наборов. Об этом есть информация на сайте организации.

Сообщается, что с 24 февраля 2022 г. его представители побывали на подконтрольных Украине территориях в разных областях. Оказывали помощь прежде всего пищевыми продуктами, которые доставили всего в 217 городов и поселков.

"С первых дней масштабной агрессии России против Украины мы сосредоточились на помощи нашим военным, а также на поддержке людей, которым в эти трудные времена было тяжелее всего. С самого начала наши волонтеры готовили горячую пищу, которую развозили на позиции защитников столицы, а также распределяли между киевлянами, которые не могли прокормить себя в условиях фактически осады города. Параллельно представители Фонда Вадима Столара оказывали и другую помощь, например, лекарствами и средствами гигиены, постепенно расширяя географию на другие подконтрольные регионы страны рядом с линией фронта. здесь стало немного легче, и мы поняли, что можем делать еще больше, расширяя охват помощи. Отсюда пошла идея упаковки и распределения унифицированных продуктовых наборов", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Согласно данным на странице Благотворительного фонда, им, кроме продуктовых наборов, было предоставлено для нужд населения и военных горячее питание, медикаменты и гигиенические средства, топливо, военное снаряжение и одежда, квадрокоптеры и тепловизоры, спецвнедорожники и бронированные авто.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день наши главные задачи — поддержать защитников на передовой, которые защищают нашу землю от врага, и помочь людям в тылу, которые часто остаются без возможности удовлетворить такую базовую потребность, как потребность в питании. Поэтому это одно из основных направлений работы Мы собираем самое необходимое, чтобы люди могли обеспечить себе питательный и сбалансированный рацион, после комплектования направляем во все уголки страны, которые сейчас подконтрольны Украине, в том числе и на деоккупированные территории. Наши волонтеры во время гуманитарной миссии неоднократно подвергались обстрелам, были ранены, но мы не испугались, не сложили рук и дальше работаем ради будущего нашей страны!" – констатировали в Фонде.

Отметим, что своей стратегической целью на 2022 год в Фонде Вадима Столара видят долгосрочную помощь и поддержку, направленную на людей, пострадавших в результате боевых действий на юге и востоке Украины. Это и улучшение их жизни и благосостояния, и психологическая реабилитация, и поддержка детей в семьях, потерявших отца или мать из-за войны, и т.д.