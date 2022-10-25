Народный блокбастер: Волонтеры выпустят книгу "Истории Сильных" об украинцах, пострадавших от войны

Благотворительный фонд Вадима Столара работает над книгой "Истории Сильных" со свидетельствами пострадавших от войны украинцев. Этот материал также станет живым доказательством преступлений российских оккупантов, сообщают в Фонде.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину мы собираем истории людей, переживших ужасы войны. К нам поступило очень много материалов, поэтому наша команда решила выпустить книгу и презентовать ее в странах Европы. Причем задумали сделать ее в двух форматах: удобную для чтения книгу в нашей стране и презентационную книгу – "доказательную базу" преступлений оккупантов", – объяснили в Фонде.

Там подчеркнули, что книга будет содержать настоящие истории украинцев, без страха рассказывающих о том, что пережили с момента вторжения.

"Этот проект – настоящий украинский true story, он нацелен на сбор и фиксацию всех фактов и истории нашей нации во время войны. Эта книга будет выходить в двух форматах: рассказ волонтерки Фонда в формате дневника, и книга-сборник, которая будет переведена на языки европейских стран и будет презентована на специальных мероприятиях: напишем вместе обо всем, что переживают вынужденные переселенцы, о героизме наших защитников, о мощи волонтеров, о боли от потерь… Мы не забудем вложить в это издание и то, что поднимает настроение и боевой дух: о цыганских достижениях и мастерстве Киевского Призрака, счетах по Чернобаевке и направлении корабля! О деоккупации, об истории пережитого, от которых щемит. Предсказываем, что это будет народный блокбастер!" – рассказала волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

Еженедельно на страницах в социальных сетях Фонда публикуется по одной из реальных историй реальных людей. Волонтеры призывают всех украинцев, которым есть что сказать, присылать свои истории на почту [email protected].

Отметим, что Фонд Вадима Столара изначально задался целью долгосрочной помощи и поддержки людей, пострадавших в результате боевых действий на юге и востоке Украины – это, в частности, облегчение их материального положения, психологическая реабилитация и поддержка детей в семьях, потерявших отца или мать из-за войны войны. Также Фонд активно помогает военнослужащим, предоставляя им все необходимое – от одежды и амуниции до дронов и автомобилей.