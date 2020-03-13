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Закон про середню освіту підписаний Зеленським

Закон про середню освіту підписаний Зеленським
16:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Офіс Президента

Новини України:Законом визначається, що мовою освіти є державна мова.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про повну загальну середню освіту".

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 13 березня документ "повернуто з підписом від Президента".

Закон урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти сертифікації педагогічних працівників ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Законом визначається, що мовою освіти є державна мова, а також урегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

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Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 січня ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту".

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Закон, Президент, Офис Президента, Володимир Зеленський, Освіта.
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