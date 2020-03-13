Україна закриває кордон для іноземців

Новини України:Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на 2 тижні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу в перерві засідання РНБО.

Водночас українцям радять обмежити закордонні і туристичні поїздки.

Як повідомлялося, українська авіакомпанія МАУ у зв'язку із заходами щодо стримування поширення короновірусу внесла зміни у розклад рейсів. Як повідомили у прес-службі МАУ, авіаперевізник ухвалив рішення призупинити виконання рейсів Київ - Венеція у період з 12 березня по 12 квітня.

Також з метою забезпечення максимально безпечних умов перельотів, авіакомпанія МАУ запровадила процедуру повної дезінфекції всіх повітряних суден, що прибувають з міст Італії, до зниження епідеміологічного рівня.