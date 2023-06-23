Украинцам не понравится: глава Еврокомиссии рассказала, когда Украина уже точно будет в ЕС

Украина уже точно должна стать членом ЕС

В Европе в очередной раз предрекли Украине будущее в составе Евросоюза. Однако точные сроки снова не называются.

Об этом сообщает "Корреспондент", ссылаясь на слова главы Еврокомисси Урсулы фон дер Ляйен.

Со слов чиновницы, Украина уже точно должна стать членом ЕС. Правда формулировка, которую она употребила, может не порадовать многих украинцев.

Дело в том, что она обошлась без точных дат, но сказала, когда, по её мнению, ЕС уже нельзя будет представлять без нашей страны.

"Мы не можем назвать точную дату, но было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем", — сказала Фон дер Ляйен, добавляя, что "ЕС несет особую ответственность перед Украиной, и мы должны принимать во внимание выраженное страной желание вступить в Европейский союз. Мы работаем с ними над реформой судебной системы, над мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, над свободой информации и другими вопросами".

Напомним, ранее мы писали о том, что евродепутат назвал год, когда Украина может стать членом ЕС.