Українцям не сподобається: голова Єврокомісії розповіла, коли Україна вже точно буде у ЄС

Україна вже точно має стати членом ЄС

У Європі вкотре нарекли Україні майбутнє у складі Євросоюзу. Проте точні терміни знову не називаються.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

За словами чиновниці, Україна вже точно має стати членом ЄС. Щоправда, формулювання, яке вона вжила, може не порадувати багатьох українців.

Справа в тому, що вона обійшлася без точних дат, але сказала, коли, на її думку, ЄС уже не можна буде уявляти без нашої країни.

"Ми не можемо назвати точну дату, але було б немислимо мати Європейський Союз через 20 або 30 років без України та блоку Західних Балкан у ньому", — сказала Фон дер Ляйєн, додаючи, що "ЄС несе особливу відповідальність перед Україною, і ми повинні брати до уваги виражене країною бажання вступити до Європейського союзу. Ми працюємо з ними над реформою судової системи, над заходами боротьби з відмиванням грошей та корупцією, над свободою інформації та іншими питаннями".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що євродепутат назвав рік, коли Україна може стати членом ЄС.