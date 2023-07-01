Україну відвідав прем’єр Іспанії: привіз "подарунок" на десятки мільйонів євро

Частину коштів Україна направить на відновлення шкіл

В Україну з анонсованим візитом прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, а також анонсував новий пакет допомоги для України.

Про своє прибуття в Україну іспанський прем’єр повідомив на особистій сторінці у Twitter. Він опублікував відео як його зустріли на пероні київського вокзалу. Примітно, що Педро Санчес відвідав Київ у день, коли Іспанія розпочала головування у Раді Євросоюзу замість Швеції.

"Вже в Києві. Я хотів, щоб перша подія головування Іспанії в Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки в Європі не відновиться мир", – написав Санчес.

Також прем’єр оголосив, що Іспанія виділяє новий пакет допомоги Україні на суму 55 млн євро. З цієї суми 51 млн євро надійде через Світовий банк для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Решта суми буде спрямована на відновлення шкіл.

Під час виступу у Верховній Раді України він запевнив, що Мадрид має намір підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, повідомляє видання El Mundo.

"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців. Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо". Україну, незалежно від ціни", — сказав Педро Санчес.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти фінансової допомоги від ЄС Україні. Він вимагає відзвітувати за минулі виділені суми.