Укр

Война — день 492: контрнаступление ВСУ продвигается, несмотря на все атаки оккупантов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Наступил новый день сопротивления российским захватчикам
Наступил новый день сопротивления российским захватчикам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

В пятницу, 30 июня, начался уже 492 день с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Хотя оккупанты продолжают атаковать украинские города ракетами и дронами, контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается все дальше.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Воздушных силах ВСУ сообщают, что был зафиксирован запуск беспилотников типа "Шахед", ориентировочно около часу ночи они могут войти в воздушное пространство Украины.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли радар ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.

Карта боевых действий на начало дня от DeepState выглядит так:

Карта боевых действий 30.06.2023

О том, что происходило 27 июня, читайте в материале: Война — день 489: ВСУ продолжают перемалывать и теснить оккупантов на юге и востоке

Как обстояли дела 28 июня, смотрите по ссылке: Война — день 490: оккупанты продолжают террор мирных городов, а ВСУ обещают хорошие новости с фронта

С данными за 29 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 491: ВСУ продолжают наступать, но войска рф оказывают мощное сопротивление