Распространяла грязь против Байдена и со скандалом вылетела из Фонда соцстрахования. Что не так с новой руководительницей АРМА

Кабинет Министров окончательно утвердил контроверсионную чиновницу Елену Думу главой АРМА (полное название — Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Это учреждение разыскивает преступные активы и управляет арестованным имуществом от имени государства, пока не решится его дальнейшая судьба. Арестованное имущество сейчас — это российские активы и к некоторым управленческим решениям по имуществу россиян есть вопросы. Учитывая влиятельность АРМА сейчас, в идеале руководителем этого учреждения должен стать человек с кристально чистой репутацией. Но к профессиональному реноме Елены Думы много вопросов, которые она выбирает называет "домыслами" вместо того, чтобы предоставить убедительные аргументы.

Была участницей российской ИПСО против Байдена

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин за несколько дней до назначения Думы на должность поднял пикантную деталь из ее прошлого. А именно, в 2019 году Елена Дума принимала участие в российском ИПСО о "тотально коррумпированной Украине" вместе с подсанкционным пророссийским политиком Андреем Деркачем и эксадвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Американские СМИ писали, что в рамках этой кампании Джулиане должен распространять клеветническую информацию о Джо Байдене с целью склонить избирателей голосовать за Трампа.

"Помните, ФСБшную спецоперацию Джулиани/Деркача о тотально коррумпированной Украине, хищение американских денег в которой якобы крышивал Байден? .. Украинское правительство может назначить на ключевую должность по управлению российскими активами человека, который помогал мочить тогда кандидата, а сейчас действующего президента " – пишет Шабунин.

Сэм Кислин и Елена Дума. Фото Юрий Юрченко, Facebook

Дума провела пресс-конференцию " Обнародование фактов коррупционной деятельности высших должностных лиц Украины" с американским бизнесменом Сэмом Кислином (это советник и донор Джулиани). Сэм Кислин являлся основным рупором кампании по дискредитации Украины и тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. В 2016 году Кислин купил кипрскую оффшорную компанию Януковича, имевшей большие суммы арестованных денег на счетах. С тех пор Кислин пытается забрать те деньги, которые "принадлежат ему по праву", а не Украине.

Назначение Думы добавит послу Украины в США Оксане Маркаровой и министру иностранных дел Дмитрию Кулеби "головной боли, которой у них и так хватает", предостерег Шабунин.

Сама Дума в ответ на это сказала, что она не знакома ни с Деркачем, ни с Джулиани, а целью пресс-конференции было обнародование фактов коррупции. Отметим, что знакомство вообще не являлось темой этого скандала.

Увольнение из Фонда социального страхования

С января по май 2020 года Дума была директором Фонда социального страхования. Ее уволили из-за грубого нарушения законодательства о труде, в частности, о труде и общеобязательном государственном социальном страховании, "Об оплате труда", "Об отпусках", "О защите персональных данных", "Об информации" и других законов и нормативно-правовых актов".

Дума назвала увольнение незаконным, но проиграла апелляцию в суде.

Большее нарушение законов

Журналист-расследователь Любовь Величко обратила внимание на то, что параллельно с работой в партии 2018 года Дума работала в должности директора Департамента управления государственным имуществом и взаимодействия с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Тем самым нарушала требования законов Украины "О государственной службе" относительно политической беспристрастности (п. 8 ч. 1 ст. 4, ст. 10), "О предотвращении коррупции" в отношении политической нейтральности (ст. 40) и беспристрастности (ст. 41) .

Дума с 2017 года является заместителем председателя Федерации профсоюзов Украины "Профсоюзное наступление", председателем Всеукраинского профсоюза "Родная Земля" и членом правления других национальных профсоюзов.

Параллельно в течение 2008-2021 годов работала на разных должностях государственной службы. Активно участвовала в мероприятиях, проводившихся в 2017–2021 годах названными организациями, в СМИ содержатся многочисленные фото и видео подтверждения участия Елены Думы в рабочие дни в публичных мероприятиях, митингах, акциях этих организаций.

Кроме того, в сентябре 2020 года НАПК составило протокол по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин в отношении Елены Думы.

Величко пожаловалась, что задала свои вопросы под сообщением Думы, но она удалила комментарий вместо того, чтобы ответить:

Елена Дума удалила комментарий журналистки с неудобными вопросами своей биографии

Деловые связи с госпредателями и экспредседателем СБУ

Transparency International Ukraine отмечает, что общественные активисты обнаружили вероятные деловые контакты Елены Думы с экспредседателем СБУ Валентином Наливайченко. Мол, в свое время главой Черниговской облгосадминистрации была Анна Коваленко, которая, к тому же, является соучредителем ОО "Антикоррупционное движение В. Наливайченко". Именно ее покровительницей работала Елена Дума.

Кроме того, организация выдвигает предположение о контактах Елены Думы с экскеровом крымского управления СБУ, подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем. В частности, шли разговоры, что Дума продвигала интересы потенциального госпредателя Кулинича на Черниговщине, хотя никакого уголовного производства по ее привлечению пока не зарегистрировано.

На президентских выборах 2019 года она агитировала за одного из кандидатов

Transparency также обращает внимание на то, что Дума имеет тесные политические связи. В 2019 году чиновник принимала непосредственное участие в агитации за одного из кандидатов в президенты Украины. Речь идет об агитации при Владимире Зеленском во время предвыборной кампании.

"Это указывает на политическую ангажированность победительницы конкурса на Председателя АРМА, что потенциально может влиять на ее работу на этом посту", — говорится в сообщении.

В то же время, председатель правления "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик в Facebook обратил внимание на то, что Дума начала публиковать материалы, где рассказывается, что она имеет мощную поддержку в Верховной Раде и ее готовят на высшую должность в Кабмине, а также, что президент поддержал ее идеи и стремление к реформированию АРМА.

"То есть Елена Дума даже и не скрывает, что она кандидат от Офиса президента . При всех оговорках стран Большой семерки, журналистов и общественности шесть членов комиссии отдали свой голос за провластного кандидата. Учитывая неэффективность и коррумпированность АРМА в управлением государственным имуществом с целью уменьшения коррупционных рисков, похоже, одним из выходов из ситуации будет полностью ликвидировать Агентство», — пишет Миткалик.

Вопросы к опыту

Transparency International обратило внимание на то, что опыт Елены Думы не связан с работой в сфере, касающейся уголовной юстиции, а также не связан с управлением или розыском активов:

"Елена Дума имеет более 22 лет стажа в государственных органах, а также в течение этого времени была очень активна в антикоррупционных и профсоюзных организациях, организовывала и участвовала в различных митингах ", — уточнили в Transparency.

Мол, это вызывает сомнения в том, как компетентно она сумеет контролировать работу работников АРМА и представлять интересы Агентства перед другими органами.

Вопросы к конкурсу

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине предостерегли правительство от принятия незаконных решений в отношении главы АРМА:

"G7 внимательно следила за процессом назначения главы ARMA и отметила обеспокоенность гражданского общества в отношении принятых процедур. Важно соблюдать надлежащие процедуры, чтобы укрепить доверие к ARMA", — заявили в G7.

Отметим, что конкурс на должность проходил в два этапа, поскольку в первый раз, в августе 2022, комиссия решила, что ни один претендент не подходит. Провели повторный конкурс, но антикоррупционные структуры выступили против победительницы и призвали Кабмин отказаться от ее назначения.

" Были вопросы к процедурам, которые сама комиссия себе принимала, к подходу, к оценке кандидатов во время собеседований, отсутствию четкой методологии, по каким критериям члены комиссии готовы были оценивать кандидатов", — говорит Екатерина Риженко, заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine по юридическим лицам. вопросов, передает "Общественное".

Затем член жюри Дмитрий Остапенко, голосовавший за нее, отозвал свой голос. Но Кабмин проигнорировал это и все равно назначил Думу. Сегодня Остапенко сообщил, что Кабмин направил ему письмо о регистрации заявления об отзыве голоса.

То, что Кабмин проигнорировал огласку антикоррупционеров и рекомендацию G7 вызвало раздражение украинцев:

А журналист Михаил Ткач назвал такой шаг Кабмина демонстративным.

"Проголосовали за Думу на кабмине. Это шаг назад. Демонстративно. И это все видели ", — написал Ткач.

Как сообщал "Телеграф", в первый день своего назначения новоназначенная глава АРМА поразила журналистов реакцией на скандал — написала гневный пост, в котором обвинила прессу в "грязной компании" против нее.