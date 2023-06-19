Антимонопольный комитет принял к рассмотрению заявление АРМА и Укрнафта, которая не содержала полной информации по "Укрнефтебурению"

АМКУ может принять незаконное и ошибочное решение, считают в компании

Несмотря на официальную позицию ПАО "Укрнефтебурение", в котором компания предупредила Антимонопольный комитет о нарушении закона фактом подачи заявления в АМКУ о предоставлении разрешения на концентрацию в виде полученных "Укрнафтой" в управление активов, без согласия "Укрнефтебурения", Комитет решил его рассмотреть.

Об этом говорится на официальном сайте компании "Укрнефтебурение". В компании напомнили, что согласно статьям 23 и 26 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", "Укрнефтебурение" должно предоставить свое согласие на концентрацию, а также предоставить полную информацию о ситуации в ПАО.

"ПАО "Укрнафтобуріння" отмечает, что в общество не поступало каких-либо обращений от ПАО "Укрнафта" и/или АРМА относительно предоставления ПАО "Укрнафтобуріння" информации, предусмотренной Положением о концентрации, с целью подготовки заявления в Антимонопольный комитет Украины Соответственно и никаких отказов со стороны ПАО "Укрнефтебурение" в предоставлении ПАО "Укрнафта" и/или АРМА информации, предусмотренной Положением о концентрации, в части, касающейся ПАО "Укрнефтебурение", не было", — отмечает пресс- служба компании.

Согласно действующему законодательству АМКУ должен в 15-дневный срок рассмотреть документы, поданные вместе с заявлением на концентрацию, и в случае нарушений вернуть их заявителю. По состоянию на 19 июня 2023 года ПАО "Укрнефтебурение" не получило ответа от АМКУ на это заявление.

Итак, как официально считает компания "Укрнефтебурение", АМКУ готов принимать решение о разрешении на концентрацию, что может привести к принятию Комитетом незаконного решения, в результате которого может произойти монополизация рынка природного газа и других задействованных рынков.

Ранее решением суда активы "Укрнефтебурения" были арестованы и переданы государству. Это решение в компании считают незаконными и пытаются их опротестовать.