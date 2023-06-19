Антимонопольний комітет прийняв до розгляду заяву АРМА і Укрнафта, яка не містила повної інформації щодо "Укрнафтобуріння"

АМКУ може прийняти незаконне та помилкову рішення, вважають у компанії

Незважаючи на офіційну позицію ПАТ "Укрнафтобуріння", у якому компанія попередила Антимонопольний комітет про порушення закону фактом подання заяви до АМКУ про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержаних "Укрнафта" в управління активів, без згоди "Укрнафтобуріння", Комітет вирішив її розглянути.

Про це йде мова на офіційному сайті компанії "Укрнафтобуріння". У компанії нагадали, що згідно із статями 23 та 26 Закону України "Про захист економічної конкуренції", "Укрнафтобуріння" має надати свою згоду на концентрацію, а також надати повну інформацію стосовно ситуації у ПАТ.

"ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" наголошує, що до товариства не надходило будь-яких звернень від ПАТ "Укрнафта" та/або АРМА стосовно надання ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" інформації, передбаченої Положенням про концентрацію, з метою підготовки заяви до Антимонопольного комітету України. Відповідно і жодних відмов з боку ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в наданні ПАТ "Укрнафта" та/або АРМА інформації, передбаченої Положенням про концентрацію, в частині, що стосується ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", не було", — наголошує прес-служба компанії.

Згідно із діючим законодавством АМКУ мав у 15-денний строк розглянути документи, що були подані разом із заявою на концентрацію, і у разі порушень, повернути їх заявникові. Натомість, станом на 19 червня 2023 року ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" не отримало відповіді від АМКУ на цю заяву.

Отже, як офіційно вважає компанія "Укрнафтобуріння", АМКУ готовий приймати рішення про дозвіл на концентрацію, що призвести до прийняття Комітетом незаконного рішення, внаслідок якого може відбутися монополізація ринку природного газу та інших задіяних ринків.

Раніше рішенням суду активи "Укрнафтобуріння" були арештовані та передані державі. Це рішення у компанії вважають незаконними та намагаються їх опротестувати.