"Укрнафтобуріння" вимагає дотримання закону з боку АРМА та "Укрнафти", котрі незаконно відбирають активи компанії

Контроль над компанією можуть захопити рейдери

Приватна газодобувна компанія "Укрнафтобуріння" (УНБ) вважає незаконним подання 1 червня заяви до АМКУ від ПАТ Укрнафта та Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержаних "Укрнафта" в управління активів "Укрнафтобуріння".

Про це йде мова у офіційній заяві компанії на її власному сайті, у якому "Укрнафтобуріння" законно аргументує власну позицію.

Заява в АМКУ

Так, як підкреслюють в "Укрнафтобурінні", згідно із статтями 23 та 26 Закону України "Про захист економічної конкуренції", учасниками концентрації є компанії, які отримують контроль над певними активами чи то суб’єктами господарювання, а аткож самі компанії, над якими встановлюється цей контроль.

При цьому учасниками концентрації до Антимонопольного комітету України подають спільну заяву відносно власне концентрації. Тобто, окрім заяви ПАТ "Укрнафта" та АРМА у їхній заяві повинна була бути представлена позиція "Укрнафтобуріння", котра погоджується на подібну концентрацію у вигляді хоча б підпису під заявою. Проте жодного підпису заяви з боку компанії не було.

Що каже закон

Крім того, за законом заява про концентрацію має містити інформацію про кожного з учасників концентрації. Наприклад, їх видів діяльності, обсягів товарів, переліку не менш як 5 найбільших незалежних покупців кожного з учасників концентрації, організаційної структури із зазначенням найменування тощо. І знову ж таки цієї інформації у заяві немає.

Усе це, за думкою власників компанії, може свідчити про наміри невстановленого кола зацікавлених осіб здійснити рейдерське захоплення ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", легітимізуючи свої незаконні дії шляхом введення в оману членів Антимонопольного комітету України задля отримання відповідного дозволу на концентрацію.

Рейдерске захоплення

Прийняття ж АМКУ заяви про надання дозволу на Заявлену концентрацію з такими порушеннями законодавству може призвести до прийняття АМКУ незаконного та необґрунтованого рішення, внаслідок якого може відбутися монополізація ринку природного газу.

Тому УНБ, як учасник концентрації, наполягає на залученні Компанії до заяви (справи) про надання дозволу на концентрацію, та готова надати до АМКУ всі необхідні документи та інформацію аби АМКУ змогло провести повне та неупереджене дослідження заяви.

Компанія хоче дотримання закону

Нагадаємо, цій заяві передували низка судових рішень що арешту активів УНБ, котрі сама компанія вважає незаконними та активно спростовує в судах вищих інстанцій.