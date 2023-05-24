"Укрнафтобуріння" оскаржує рішення суду про арешт її акцій та передавання "Укрнафті": деталі

Швидкі рішення шкодять не лише бюджету України

Власники третьої за розмірами приватної видобувної компанії "Укрнафтобуріння" оскаржують рішення Печерського суду про арешт її акцій та передавання державній компанії "Укрнафта". Проти виступає Антимонопольний комітет та Міністерство фінансів. Адже ситуація загрожує державі позовами в міжнародні суди, а бюджету — втратою надходжень.

Ситуацію вивчали кореспонденти ТСН. Деталі — у сюжеті.

Відбулося спільне засідання антикорупційного комітету Верховної Ради та Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки. Нардепи посперечалися я з представниками Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Серед головних критиків АРМА голова податкового комітету Данило Гетманцев. Він вважає, що через непрофесійність працівників агентства держава зазнає мільярдних збитків. У цифрах — ситуація ганебна. За 15 місяців війни АРМА спромоглася заробити державі лише пів мільйона доларів.

"Що ви розповідаєте людям, які з цифрами працюють все життя. Ви навіть не знаєте цифри, які у вас є: 22, більше 20, потім більше 25… Якби ви мені дали якесь власне майно в управління, а я вам сказав "плюс-мінус трамвайна зупинка" — ви б мене не те, що звільнили, ви б вбили мене", — заявив нардеп.

Перед комітетом мав звітувати голова цієї комісії, але на засідання він показово не з'явився. Віддуватися перед нардепами відправили заступників. Більшість запитань залишаються без відповіді. Комітет вирішив застосувати до голови АРМА примус, а тому вже наступного тижня його привезе поліція.

"Запрошення, наскільки я пам’ятаю, було направлене заздалегідь. Засідання урядового комітету не є поважною причиною для пропуску виклику на ТСК. Ми ж не запрошували… Ми, як нардепи викликаємо для дання свідчень", — заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Найбільш резонансне запитання сьогодні — це передавання активів компанії "Укрнафтобуріння" АРМА, а також їхнє подальша доля. Особливо з урахуванням того, що це третя за розмірами видобувна компанія країни, а ціна питання становить "плюс-мінус" мільярд доларів.

"Це приватна компанія, яка видобуває вуглеводні, і використовує їх на вільному ринку", — розповів керівник юридичного департаменту ПРАТ "ВК "Укрнафтобуріння" Анатолій Джоболда.

Він каже, що здивований швидкістю і якістю ухвалення рішень держави. За його словами, поки юристи оскаржують арешт акцій в апеляційному суді, їх уже передали АРМА. Там, своєю чергою, вже встигли знайти і нового управлінця — державну компанію "Укрнафта". Сталося це все менше ніж за два тижні — в обхід відкритим конкурсам та іншим процедурам.

"Якщо ця компанія перейде під контроль "Укрнафти", з ринку зникне одна з приватних видобувних компаній. Відповідно частка "Укрнафти" має збільшитись як державного монополіста. Загальна процедура АРМА передбачає застосування конкурсних процедур, незалежної оцінки тощо", — додав Анатолій Джоболда.

Ігор Кравченко працює юристом у нідерландській компанії "JKX". Вони акціонери "Укрнафтобуріння". Їхня частка акцій становить лише 10%. Наразі вони не розуміють, чому підпали під санкції, адже за 17 років володіння цим активом, бо до них жодного разу не зверталися правоохоронні органи.

"Замість того, щоб розбиратись з кожним окремим акціонером, вони беруть і автоматом арештовують всі 100% всіх власників компанії. Незалежно від того, що питання є до когось, а не до всіх в принципі", — каже він.

Тож здивовані оперативністю ухвалення рішень АРМА та "Укрнафти". "Швидкість, з якою рухається цей процес і те, що ми бачимо, чесно кажучи, наводить на певні доволі неприємні думки", — додав Ігор Кравченко.

Із відкритих джерел відомо, що рішення про передавання активів "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафті" лобіюють у Міністерстві економіки. Міністерство фінансів — проти. Проти також і Антимонопольний комітет.

"Мають бути причини прописані та критерії. Це має бути законна процедура, зрозуміла кожному, бо якщо це зробити в більшовицький спосіб, то абсолютно зрозуміло, що рано чи пізно буде в судах це оскаржено. Тоді пред’яви буде до бюджету, тоді з бюджету доведеться покривати всі ці оборудки", — наголошує нардеп Олексій Кучеренко.

Перший заступник паливного комітету Олексій Кучеренко застерігає від так званих "швидких рішень". Він каже, що в українській історії були схожі приклади спроб націоналізації енергетичних компанії. Зиску держава не мала, натомість зазнавала багатомільярдних збитків, які потім компенсувала з бюджету.

"Я подивився на інші нюанси. Антимономольний комітет згоди не дав. Тобто зайняв позицію, це дуже суттєво. Міністр фінансів — це ключове міністерство на сьогодні, згоди не дало, бо міністр Марченко пише, ризики такі, що далі це буде покладено на бюджет. Дуже великі кошти може стягувати з бюджету", — додав він.

Рішення буде ухвалювати кабмін уже цього тижня. У разі передавання акцій "Укрнафтобуріння" "Укрнафті" спрацює захисний механізм Антимонопольного комітету – "Укрнафта" дістане штраф у кілька мільярдів гривень. Інвестори видобувної компанії планують оскаржувати арешт і передання своїх активів як в українських, так і закордонних судах.