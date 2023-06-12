Корецький не отримував дозвіл на концентрацію суміщення посад директора Укрнафти і Укртатнафти - відповідь АМКУ

Сергій Корецький може бути звільнений

В Антимонопольного комітету України виникли питання щодо законності зайняття Сергієм Корецьким керівних посад одразу в двох підприємствах — ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

Про це стало відомо з відповіді АМКУ народному депутату України Олексію Кучеренко. Останній раніше направляв запит до Комітету, чи не є одночасне зайняття посади керівника одразу в обох підприємствах з боку Сергія Корецького порушенням закону

Як відповіли в АМКУ, згідно із пунктом "б" частини 2 статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції", коли керівником або заступником двох підприємств чи їхньої наглядової ради є одна й та сама людина, це можна вважати концентрацією. При цьому останнє вимагає від людини, або підприємства, що власне займається подібною концентрацією дозволу від антимонопольного органу, тобто АМКУ.

АМКУ пояснює що можна вважати порушенням закону з боку Корецького

Проте як наголошує у відповіді народному депутату України Олексію Кучеренко голова АМКУ Ольга Піщанська, до Комітету не надходило жодної заяви про надання дозволу на концентрацію над "Укрнафтою" чи "Укртатнафтою" шляхом призначення їхнім директором Сергія Корецького.

Інакше кажучи, призначення головою обох підприємств Сергія Корецького може виявитися незаконним і він може втратити щонайменше одну із цих посад.

Загалом, як підкреслили у АМКУ, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна, Комітетом будуть вжиті відповідні заходи, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.