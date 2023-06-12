Корецкий не получал разрешение на концентрацию совмещения должностей директора Укрнафты и Укртатнафты – ответ АМКУ

Сергей Корецкий может быть уволен

У Антимонопольного комитета Украины возникли вопросы законности занятия Сергеем Корецким руководящих должностей сразу в двух предприятиях — ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Об этом стало известно из ответа АМКУ народному депутату Украины Алексею Кучеренко. Последний ранее направлял запрос в Комитет, не является ли одновременное занятие должности руководителя сразу на обоих предприятиях со стороны Сергея Корецкого нарушением закона

Как ответили в АМКУ, согласно пункту "б" части 2 статьи 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", когда руководителем или заместителем двух предприятий или их наблюдательного совета является один и тот же человек, это можно считать концентрацией. При этом последнее требует от человека или предприятия, собственно занимающегося подобной концентрацией разрешения от антимонопольного органа, то есть АМКУ.

АМКУ объясняет, что можно считать нарушением закона со стороны Корецкого.

Однако, как отмечает в ответе народному депутату Украины Алексею Кучеренко председатель АМКУ Ольга Пищанская, в Комитет не поступало ни одного заявления о предоставлении разрешения на концентрацию над "Укрнафтой" или "Укртатнафтой" путем назначения их директором Сергея Корецкого.

Иными словами, назначение председателем обоих предприятий Сергея Корецкого может оказаться незаконным и онможет потерять по меньшей мере одну из этих должностей.

В целом, как подчеркнули в АМКУ, в случае, если наличие такого разрешения необходимо, Комитетом будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции.