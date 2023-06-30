Поширювала бруд проти Байдена і зі скандалом вилетіла з Фонду соцстрахування. Що не так з новою очільницею АРМА

Кабінет Міністрів остаточно затвердив контроверсійну чиновницю Олену Думу головою АРМА (повна назва — Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів).

Ця установа розшукує злочинні активи та керує арештованим майном від імені держави, поки не вирішиться його подальша доля. Арештоване майно зараз — це російські активи й до деяких управлінських рішень щодо майна росіян є питання. Зважаючи на впливовість АРМА зараз, в ідеалі керівником цієї установи мала б стати людина з кришталево чистою репутацією. Але до професійного реноме Олени Думи є багато питань, які вона обирає називає "домислами" замість того, аби надати переконливі аргументи.

Була учасницею російської ІПСО проти Байдена

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін за кілька днів до призначення Думи на посаду підняв пікантну деталь з її минулого. А саме, у 2019-му році Олена Дума брала участь у російському ІПСО про "тотально корумповану Україну" разом із підсанкційним проросійським політиком Андрієм Деркачем та ексадвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Американські ЗМІ писали, що в рамках цієї кампанії Джуліані мав поширювати наклепницьку інформацію про Джо Байдена з метою схилити виборців голосувати за Трампа.

"Памʼятаєте, ФСБшну спецоперацію Джуліані/Деркача про тотально корумповану Україну, розкрадання американських грошей в якій нібито кришував Байден?.. Український Уряд може призначити на ключову посаду з управління російськими активами людину, яка допомагала мочити тоді кандидата, а зараз чинного президента США", — пише Шабунін.

Сем Кіслін та Олена Дума. Фото Юрий Юрченко, Facebook

Дума провела пресконференцію "Оприлюднення фактів корупційної діяльності вищих посадових осіб України" з американським бізнесменом Семом Кісліном (це радник і донор Джуліані). Сем Кіслін був основним рупором кампанії з дискредитації України та тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. У 2016 році Кіслін купив кіпрську офшорну компанію Януковича, яка мала великі суми арештованих грошей на рахунках. З того часу Кіслін намагається забрати ті гроші, які "належать по праву йому", а не Україні.

Призначення Думи додасть амбасадорці України в США Оксані Маркаровій та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі "головного болю, якого у них і так вистачає", застеріг Шабунін.

Сама Дума у відповідь на це сказала, що вона не знайома ні з Деркачем, ні з Джуліані, а метою тієї пресконференції було оприлюднення фактів корупції. Зазначимо, що знайомство взагалі не було темою цього скандалу.

Звільнення з Фонду соціального страхування

З січня по травень 2020-го року Дума була директоркою Фонду соціального страхування. Її звільнили через грубе порушення законодавства про працю, зокрема, про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших законів і нормативно-правових актів".

Дума назвала звільнення незаконним, але програла апеляцію в суді.

Більше порушення законів

Журналіст-розслідувач Любов Величко звернула увагу на те, що паралельно з роботою в партії 2018 року Дума працювала на посаді директора Департаменту управління державним майном та взаємодії з громадськістю Міністерства екології та природних ресурсів України. Цим самим порушувала вимоги законів України "Про державну службу" щодо політичної неупередженості (п. 8 ч. 1 ст. 4, ст. 10), "Про запобігання корупції" стосовно політичної нейтральності (ст. 40) і неупередженості (ст. 41).

Дума з 2017 року є заступником голови Федерації профспілок України "Профспілковий наступ", головою Всеукраїнської профспілки "Рідна Земля" та членом правління iнших нацiональних профспiлок.

Паралельно протягом 2008–2021 років працювала на різних посадах державної служби. Активно брала участь у заходах, які проводилися у 2017–2021 роках названими організаціями, у медіа містяться численні фото та відео підтвердження участі Олени Думи в робочі дні в публічних заходах, мітингах, акціях цих організацій.

Окрім того, у вересні 2020 року НАЗК склало протокол за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин стосовно Олени Думи.

Величко поскаржилась, що поставила свої питання під дописом Думи, але вона видалила коментар замість того, щоб відповісти:

Олена Дума видалила коментар журналістки з незручними запитаннями до своєї біографії

Ділові зв'язки з держзрадниками та ексголовою СБУ

Transparency International Ukraine зазначає, що громадські активісти виявили ймовірні ділові контакти Олени Думи з ексголовою СБУ Валентином Наливайченком. Мовляв, свого часу очільницею Чернігівської облдержадміністрації була Анна Коваленко, яка, до того ж є співзасновницею ГО "Антикорупційний рух В. Наливайченка". Саме її заступницею працювала Олена Дума.

Окрім того, організація висуває припущення про контакти Олени Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем. Зокрема, йшли розмови, що Дума просувала інтереси потенційного держзрадника Кулініча на Чернігівщині, хоча жодного кримінального провадження стосовно її залучення наразі не зареєстровано.

На президентських виборах 2019 року вона агітувала за одного з кандидатів

Transparency також звертає увагу на те, що Дума має наявність тісних політичних зв’язків. У 2019 році чиновниця брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України. Мова йде про агітацію за Володимира Зеленського під час передвиборчої кампанії.

"Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на Голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді", — йдеться у повідомленні.

Водночас голова правління "Антикорупційного штабу" Сергій Миткалик у Facebook звернув увагу на те, що Дума почала публікувати матеріали, де розповідається, що вона має потужну підтримку у Верховній Раді та її готують на найвищу посаду у Кабміні, а також, що президент підтримав її ідеї та прагнення щодо реформування АРМА.

"Тобто Олена Дума навіть і не приховує, що вона кандидат від Офісу президента. Попри всі застереження країн Великої сімки, журналістів та громадськості шестеро членів комісії віддали свій голос за провладного кандидата. Враховуючи неефективність та корумпованість АРМА в управлінням державним майном з метою зменшення корупційних ризиків, схоже, одним із виходів із ситуації буде повністю ліквідувати Агентство", — пише Миткалик.

Питання до досвіду

Transparency International звернуло увагу на те, що досвід Олени Думи не повʼязаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів:

"Олена Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах", — уточнили в Transparency.

Мовляв, це викликає сумніви у тому, наскільки компетентно вона зможе контролювати роботу працівників АРМА та представляти інтереси Агентства перед іншими органами.

Питання до конкурсу

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні застерегли уряд від ухвалення незаконних рішень щодо голови АРМА:

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", — заявили в G7.

Зазначимо, що конкурс на посаду проходив у два етапи, оскільки першого разу, у серпні 2022, комісія вирішила, що жоден претендент не підходить. Провели повторний конкурс, але антикорупційні структури виступили проти переможниці та закликали Кабмін відмовитися від її призначення.

"Були питання до процедур, які сама комісія собі приймала, до підходу, до оцінки кандидатів під час співбесід, відсутності чіткої методології, за якими критеріями члени комісії готові були оцінювати кандидатів", — говорить Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань, передає "Суспільне".

Потім член журі Дмитро Остапенко, який голосував за неї, відкликав свій голос. Але Кабмін проігнорував це і все одно призначив Думу. Сьогодні Остапенко повідомив, що Кабмін надіслав йому лист про реєстрацію заяви про відкликання голосу.

Те, що Кабмін проігнорував розголос антикорупціонерів та рекомендацію G7 викликало роздратування українців:

А журналіст Михайло Ткач назвав такий крок Кабміну демонстративним.

"Проголосували за Думу на кабміні. Це крок назад. Демонстративно. І це всі бачили", — написав Ткач.

Як повідомляв "Телеграф", у перший день свого призначення новопризначена голова АРМА вразила журналістів реакцією на скандал — написала гнівний пост, в якому звинуватила пресу у "брудній компанії" проти неї.