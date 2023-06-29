"Це провал": нова голова АРМА вразила журналістів реакцією на скандал

Замість пояснень голова АРМА накинулася на громадськість

Новопризначена голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума потрапила в новий скандал, яких у її біографії вистачає. У перший день свого призначення вона написала гнівний пост, в якому звинуватила журналістів у тому, що вони нібито ведуть "брудну компанію" проти неї.

Свою думку щодо цього висловила журналіст Любов Величко. За її словами, всі факти щодо сумнівної репутації Олена Дума назвала домислами, при цьому не надавши жодних доказів.

Свій пост Олена Дума написала в пізню годину і кинулася звинувачувати журналістів та активістів, які нагадали скандали, в яких помічено нового главу АРМА, у "продажності". Усі факти, що вони привели проти неї, Дума назвала "домислами". Зокрема, йшлося про ганебне звільнення з посади виконавчої дирекції ФССУ, а також судові справи проти неї.

"Тобто критикуєш Думу = 100% отримав за це гроші! Логіка залізобетонна", — зазначила Любов Величко.

Окрім негативних висловлювань Олена Дума не навела жодних фактів, які б спростовували слова журналістів. Натомість вона "перерахувала, який вона чудовий юрист і як любить президента". Однак наприкінці посту все ж таки поцікавилася, чому журналісти не просять її офіційно прокоментувати ці скандали і надати факти, що їх підтверджують або спростовують.

"Що я зробила — через годину після публікації повідомлення Думи написала під цим повідомленням коментар з питаннями. Сподіваючись, що Дума відповість на ці питання. Але що робить Дума? Ви вгадали — видаляє коментар. Зайдіть на її сторінку — там стерильно чисто, ніякого сліду присутності журналіста-розслідувача зі своїми незвичними питаннями", — написала Любов Величко.

Також вона продублювала свої питання до Олени Думи на своїй сторінці, сподіваючись, що та все ж таки дасть відповіді:

Прокоментуйте своє скандальне звільнення з Фонду соціального страхування України через 4 місяці після призначення за порушення цілої низки законів. Чи це наговорили недоброзичливці та погані журналісти?

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