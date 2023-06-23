"Не поділяю його цінності": Масі Найєм відхрестився від справи Павелка після скандалу

Юрист зізнався, що для нього це урок

Адвокат та ветеран російсько-української війни Масі Найєм заявив про відмову коментувати справу заарештованого президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка, захист інтересів якого заснованої ним компанії "Міллер" викликав обурення.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, він із розумінням ставиться до обурення, яке спричинив його коментар про те, що у цій справі є порушення верховенства права.

"Я не є і не був адвокатом у справі Андрія Павелка. Я не поділяю цінності Андрія. Довіряю своїм колегам і свій допис робив, підтримуючи їхню професійну діяльність. Ці порушення дійсно є", — зазначив Найєм.

Адвокат зізнався, що для нього це урок, оскільки він не бере безпосередньої участі у справах компанії, а його публічні заяви "очевидно впливають на громадську думку".

Ветеран також нагадав, що він — військовослужбовець, і менше за все хотів би, щоб його кредит довіри від суспільства та репутація використовувалися у справах, які має розглядати суд та слідчі органи.

"І для мене очевидно, що мої цінності не тотожні з клієнтом юридичної компанії. Щодо безпосередньо Андрія Павелка, ми не знайомі з ним і ніколи не перетинались. Я не поділяю цінності Андрія", — резюмував Найєм.

Нагадаємо, що Павелка відправили під варту до 14 серпня у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Раніше повідомлялося, що суд неодноразово усував функціонера з посади президента УАФ, однак у самій організації це спростовували. Нещодавно Павелко виграв вибори до Виконкому Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Зірка українського футболу, володар "Золотого м’яча"-1986 Ігор Бєланов вважає несправедливим арешт Павелка.