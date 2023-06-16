Суд заарештував голову українського футболу Павелка (відео)

Застава за футбольного чиновника перераховується на користь держави

У п’ятницю, 16 червня, слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Бєлінська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президентові Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Павелку.

Про це повідомляє footballhub. За інформацією джерела, суддя ухвалила змінити запобіжний захід на утримання під вартою терміном на 60 діб до 14 серпня включно.

Крім того, застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави. Постанова підлягає негайному виконанню.

Додамо, сам Павелко після оголошення вердикту перебував у гарному настрої.

"Все буде добре, Ми переможемо", — заявив функціонер.

Нагадаємо, рішення судді стосується справи про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Раніше повідомлялося, що суд неодноразово усував Павелка з посади президента УАФ, однак у самій організації це спростовували. Нещодавно Павелко виграв вибори до Виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).