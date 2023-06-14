Зінченко розповів про своїх друзів у росії

Футболіст грав у рф під час війни на Донбасі

Відомий український футболіст, захисник національної команди та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко розповів, що викреслив зі свого життя друзів із росії, з якими познайомився під час виступів за "Уфу" у 2015-2016 роках. Напередодні Олександр приєднався до благодійної ініціативи президента Володимира Зеленського.

Відповідний коментар Зінченко доступний на dailymail. Олександр вважає, що за мовчання російських футболістів платитимуть їхні діти, і тут справа навіть не у грошах, а в репутації.

"Я нічого не чув від російських футболістів. Якби таке сталося з моєю країною, я б одним із перших почав кричати про це. Уявіть, якби всі вони поширили інформацію з таким посилом: "Хлопці, припиніть". Ситуація напевно трохи змінилася б.

Вони не розуміють одного: наступні покоління заплатять. Їхні діти, онуки. Ідеться не лише про гроші, вони заплатять репутацією. Я грав у росії до переходу в "Манчестер Сіті". Там у мене було коло друзів – дуже маленьке, але все ж таки було. Тепер це коло стало нулем”, — заявив Зінченко.

Раніше повідомлялося, що Зінченко і Влада Седан чекають на другу дитину. До речі, пара нещодавно засвітила свої кільця, вартістю в хороше авто.