Зозуля зіставив лицемірну промову путіна з ударом рф по Кривому Рогу

Футболіст в шоці від цинізму російської влади

Український футболіст-волонтер Роман Зозуля висловився про влучення російських ракет по цивільних об’єктах у Кривому Розі.

Відповідний пост Роман опублікував на своєму telegram-каналі. Нападник пригадав голові кремля володимиру путіну його недавню промову про удари по цивільних об’єктах.

У мене немає слів. Емоції йдуть через край.

Лише вчора ця плешива гн*да Пу, виступаючи перед своїми посіпаками, розповідала, що ми б’ємо в Бєлгороді по житлових будинках, при цьому попиваючи шампанське з келиха.

І кидав фрази: "Немає жодної військової логіки в обстрілах житлових будинків". І це говорила людина, яка управляє д*********и, які можуть тільки по житлових будинках і спрямовувати ракети... І ось сьогодні черговий доказ їхньої гидоти.

Нічна ракетна атака. Люди сплять. Ракета прилітає в будинок… П******и. Чекаємо на інформацію від голови міста. Кривий Ріг, ми з тобою ”, – написав Зозуля.

Буквально вчора президент рф, попиваючи шампанське, цинічно розповідав, що удари по цивільній інфраструктурі безглузді.

Раніше Зозуля відреагував на підрив окупантами Каховської ГЕС. Напередодні Роман розкритикував легенду українського футболу Андрія Шевченка.