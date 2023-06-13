Зозуля сопоставил лицемерную речь путина с ударом рф по Кривому Рогу

Футболист в шоке от цинизма российских властей

Украинский футболист-волонтер Роман Зозуля высказался о попадании российских ракет в гражданские объекты в Кривом Роге.

Соответствующий пост Роман опубликовал на своем telegram-канале. Нападающий припомнил главе кремля владимиру путину его недавнюю речь про удары по гражданских объектах.

"У меня нет слов. Эмоции идут через край.

Только вчера эта плешивая гн*да Пу, выступая перед своими прихвостнями, рассказывала, что мы бьем в Белгороде по жилым домам, при этом попивая шампанское из бокала.

И бросал фразы: "Нет никакой военной логики в обстрелах жилых домов". И это говорил человек, управляющий д********и, которые могут только по жилым домам и направлять ракеты… И вот сегодня очередное доказательство их мерзости.

Ночная ракетная атака. Люди спят. Ракета прилетает в дом… П******ы. Ждем информацию от главы города. Кривой Рог, мы с тобой", – написал Зозуля.

Буквально вчера президент рф, попивая шампанское, цинично рассказывал, что удары по гражданской инфраструктуре бессмысленны.

Ранее Зозуля отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Накануне Роман раскритиковал легенду украинского футбола Андрея Шевченко.