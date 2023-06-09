Месть за поддержку войны? В сеть слили новые откровенные видео российского футболиста Дзюбы

Хакеры, похоже, решили отомстить любителю путина

В сеть утекло новое интимное видео российского футболиста Артема Дзюбы, который публично поддержал президента рф владимира путина.

Распространила в сети видео бьюти-блогер Милана Петрова на своем telegram-канале. По ее словам, украинские хакеры решили отомстить российскому футболисту за поддержку полномасштабного вторжения рф. Интим-кадры якобы были изъяты из гаджета "украинской любовницы" нападающего.

"Мне написали с украинского номера и сообщили, что украинцы очень расстроились, когда узнали, что Дзюба поддержал войну. Видимо, они взломали телефон его украинской любовницы", — написала Петрова.

Блогерша сообщила, что разместила на своем telegram-канале "самое лайтовое видео" из коллекции.

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В сеть слили новое интимное видео Артема Дзюбы

Напомним, это вторая утечка интимных видео с участием российского форварда. В ноябре 2020 года он оказался в центре скандала из-за появления первого интимного ролика, из-за чего футболист был временно исключен из сборной рф, а также лишился статуса капитана в "Зените".

Дзюба поддержал главу кремля владимира путина

Ранее экс-игрок сборной рф раскритиковал Анатолия Тимощука за предательство Украины.

Напомним, олимпийский чемпион открестился от Украины ради российских рублей.