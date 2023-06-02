"Одни украинцы воюют и гибнут на войне, а другие...": "Шахтер" и "Днепр-1" обвинили в подыгрывании российской пропаганде

Знаменитый в прошлом футболист раскритиковал футболистов обеих команд

Бывший защитник "Динамо" Стефан Решко подвел итоги сезона 2022/23 в чемпионате Украины, а также поделился мнением о драке в конце матча 29-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" – "Днепр-1" (3:0).

Соответствующий комментарий Решко доступен на сайте expres. 76-летний экс-футболист считает, что драться на футбольном поле во время большой войны неприемлемо. Этот инцидент он назвал подыгрыванием российской пропаганде.

"Шахтер" был сильнейшей командой в этом сезоне. Горняки показывали хороший футбол, имея в своем составе молодых украинских игроков. А еще меня радует, что чемпионами дончане стали под руководством украиноязычного хорватского тренера.

Драка между игроками "Шахтера" и "Днепра-1"? Это позорно и ужасно. Одни украинцы воюют и гибнут на войне, а другие дерутся на футбольном поле, подыгрывая российской пропаганде", – заявил Решко.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" отказался продавать футболиста в Серию А.

Напомним, "Днепр-1" хотел бойкотировать игру с Горняками из-за неоднозначного судейства.