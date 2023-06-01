Маркевич вернулся в большой футбол

Тренер не работал с профессиональным клубом со времен "Днепра"

Знаменитый украинский специалист Мирон Маркевич возглавил львовские "Карпаты". Накануне экс-наставник сборной Украины дал совет тренеру "Кривбасса" Юрию Вернидубу.

Об этом в четверг, 1 июня, сообщила пресс-служба "Карпат" на своей официальной странице в Instagram. В клубе считают, что именно с этим наставником они выйдут в Украинскую премьер-лигу (УПЛ).

"ФК "Карпаты" ставит перед собой амбициозные планы. Мы уверены, что главный тренер Мирон Маркевич станет залогом реализации этих планов и выведет команду в высший футбольный дивизион", — гласит сообщение клуба.

Мирон Маркевич родился в Винниках 1 февраля 1951 года. 72-летний специалист работал в ряде клубов. Наиболее успешной его работа была в харьковском "Металлисте" и "Днепре". Вместе с харьковским клубом он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов Украины, а днепрян выводил в финал Лиги Европы сезона 2014/2015. В 2010-м Мирон Богданович возглавлял национальную команду Украины, а недавно занимал должность председателя Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола.

Ранее Маркевич раскритиковал сборную Украины за безвольное поражение от Англии на старте отбора Евро-2024. Кроме того, специалист высмеял руководство "Динамо" за трансфер Виктора Цыганкова.