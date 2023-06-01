"Шахтер" отверг многомиллионное предложение из Серии А по футболисту сборной Украины

Горняки не стали продавать основного вратаря

Зимой "Шахтер" получал многомиллионное предложение от "Удинезе" по вратарю сборной Украины Анатолию Трубину. В зимнее трансферное окно Горняки выкупили у "Ворсклы" перспективного голкипера Дмитрия Ризныка.

Об этом сообщил журналист Евгений Кузьменко на своем telegram-канале. По информации источника, команда Серии А сделала конкретное предложение Горнякам по вратарю в размере 6 млн евро. Дончане отвергли предложение фриульцев. Во время трансферной паузы СМИ сообщали об интересе к Трубину со стороны "Интера" и "Ливерпуля".

"Лично мне кажется, что Трубин уже готов делать следующий шаг в своей карьере. Конечно, имею в виду переезд в Европу, в одну из топ-лиг. Зимой ходили слухи о заинтересованности в услугах Трубина у Интера и Ливерпуля. Насчет этих клубов не знаю, но владею 100% информацией, что в январе в офис Шахтера прилетало официальное предложение от другого итальянского клуба – Удинезе. Фриульцы готовы были заплатить 6 млн. евро. Шахтер отказал", — написал Кузьменко.

Напомним, "Шахтер" выиграл чемпионат Украины сезона 2022/23. В титульном поединке с "Днепром-1" произошла массовая драка между игроками.