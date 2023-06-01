"Шахтар" відкинув багатомільйонну пропозицію із Серії А по футболісту збірної України

Гірники не стали продавати основного воротаря

Взимку "Шахтар" отримував багатомільйонну пропозицію від "Удінезе" щодо воротаря збірної України Анатолія Трубіна. У зимове трансферне вікно Гірники викупили у "Ворскли" перспективного голкіпера Дмитра Різника.

Про це повідомив журналіст Євген Кузьменко на своєму telegram-каналі. За інформацією джерела, команда Серії А зробила конкретну пропозицію Гірникам щодо воротаря у розмірі 6 млн євро. Донеччани відкинули пропозицію фріульців. Під час трансферної паузи ЗМІ повідомляли про інтерес до Трубіна з боку "Інтера" та "Ліверпуля".

"Особисто мені здається, що Трубін вже готовий робити наступний крок у своїй кар’єрі. Звичайно, маю на увазі переїзд до Європи, в одну з топ ліг. Взимку ходили чутки про зацікавленість у послугах Трубіна в Інтера та Ліверпуля. Але володію 100% інформацією, що в січні до офісу Шахтаря прилітала офіційна пропозиція від іншого італійського клубу – Удінезе. Фріульці готові були заплатити 6 млн євро. Шахтар відмовив", — написав Кузьменко.

Нагадаємо, "Шахтар" виграв чемпіонат України сезону 2022/23. У титульному поєдинку із "Дніпром-1" сталася масова бійка між гравцями.