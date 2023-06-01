Маркевич повернувся у великий футбол

Тренер не працював із професійним клубом з часів "Дніпра"

Відомий український фахівець Мирон Маркевич очолив львівські "Карпати". Напередодні екснаставник збірної України дав пораду тренеру "Кривбаса" Юрію Вернидубу.

Про це у четвер, 1 червня, повідомила пресслужба "Карпат" на своїй офіційній сторінці в Instagram. У клубі вважають, що саме із цим наставником вони вийдуть до Української прем’єр-ліги (УПЛ).

"ФК "Карпати" ставить перед собою амбітні плани. Ми впевнені, що головний тренер Мирон Маркевич стане запорукою реалізації цих планів і виведе команду до вищого футбольного дивізіону", — йдеться у повідомленні клубу.

Мирон Маркевич народився у Винниках 1 лютого 1951 року. 72-річний фахівець працював у низці клубів. Найбільш успішною його робота була у харківському "Металісті" та "Дніпрі". Разом із харківським клубом він вигравав срібні та бронзові медалі чемпіонатів України, а дніпрян виводив у фінал Ліги Європи сезону 2014/2015. У 2010-му Мирон Богданович очолював національну команду України, а нещодавно обіймав посаду голови Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу.

Раніше Маркевич розкритикував збірну України за поразку від Англії на старті відбору Євро-2024. Крім того, фахівець висміяв керівництво "Динамо" за трансфер Віктора Циганкова.