Серб завершив кар’єру у росії

Колишній захисник російських футбольних клубів "Локомотив" і "Факел" серб Неманья Пейчинович розповів про любов сербів до президента рф володимира путіна, який нещодавно ледь не потрапив під атаку дронів.

Про це сербський футболіст розповів у коментарі "Матч ТВ". Неманья вважає, що путін уособлює рф, а тому серби симпатизують главі кремля.

– Ти якось казав, що у Сербії поважають путіна. А за що?

– Ми любимо всіх, хто не зробив нам нічого поганого. Росіяни – близький нам народ, нас багато що пов’язує: релігія, мова, писемність. Ми майже одне.

І ми дивимось – хто у вас лідер. Цей лідер для нас означає росію. Путін – ваш президент, тому ми теж його любимо.

Зрозуміло, що на тлі останніх подій є ті, хто хоче, щоб Сербія була з Європою. Вважають, що там нам буде краще. Але таких людей – 10-20 відсотків.

А більшість не хочуть ні Сходу, ні Заходу. Ми – це серби. І хочемо просто нормально жити, і щоби поважали нас і нашу культуру, – заявив Пейчинович.

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